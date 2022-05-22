زي الكوافير تماما.. طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح في البيت

طريقة صبغ الشعر باللون البنى الفاتح، ترغب النساء دائما فى تجديد مظهرهن بما يتماشى مع الموضة والصيحات العصرية، ويعد صبغ الشعر بالألوان المختلفة من أكثر الأشياء التي تمنح المرأة التغيير الجذري والتألق بإطلاله لافتة ومميزة مما يعمل على تحسين المزاج والثقة بالنفس، ويعد اللون البنى الفاتح من الألوان المميزة والملائمة لدرجات البشرة المختلفة ويجعلك دائما أصغر سناً وأكثر شبابا، وإن الحصول على درجة البنى الفاتح الذي تريدينها ما بين البنى الفاتح الذهبي أو اللؤلؤى أو النحاسي تعتمد على درجة لون شعرك الحالي سواء كان داكنا أو فاتحا ومن ثم تستطيعي تطبيق الخطوات التالية التي سنتعرف عليها من أجل الحصول على اللون البنى الفاتح.

صبغ الشعر باللون البنى الفاتح

إذا كان لون الشعر أسود أو بنى داكن فلابد أن تقومي باستخدام بودرة التشقير وأكسجين %20 من أجل عمل سحب اللون الأصلي لتحصلي على لون نحاسي تستطيعي صبغه بعد ذلك والحصول على اللون المراد، وبعد ذلك تستطيعي اختيار درجة الصبغة باللون البنى الفاتح المناسبة لكى من أجل تطبيقها بالخطوات التالية:

الأدوات اللازمة لصبغ الشعر:

صبغة درجة بنى فاتح.

وعاء بلاستيكي.

قفازات بلاستيكية.

فرشاة صبغ.

فازلين.

مشط.

مشابك شعر.

ملابس قديمة.

طريقة التحضير والاستخدام

اختاري درجة الصبغة باللون البنى الفاتح من بين الألوان المتواجدة فى الكتالوج الخاص بالصبغة، ويمكنك خلط صبغة باللون الأشقر الفاتح مع اللون البنى الفاتح إذا كنتي تريدين صبغ الشعر باللون البنى المائل إلى العسلي.

اخلطي معجون الصبغة مع الأكسجين المرفق معها فى عبوة الصبغة فى وعاء بلاستيكي.

احرصي على ارتداء ملابس قديمة وقفازات بلاستيكه عند القيام بعملية الصبغ لحماية جلدك وملابسك.

وزعي القليل من الفازلين خلف الأذن وعند الرقبة والجبهة.

قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية واربطي جميع الأجزاء بمشابك الشعر مع ترك جزء واحد للبدء به.

استخدمي فرشاة الصبغ فى تطبيق الصبغة على كل جزء من أجزاء الشعر حتى تنتهى من جميع الأجزاء.

اتركي الصبغة على الشعر وفقا للمدة المحددة المكتوبة على عبوة الصبغة.

اشطفي الشعر بالماء حتى تتخلصي من جميع أثار الصبغة ثم اغسليه بالبلسم من أجل ترطيب الشعر بعد الصبغ.

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