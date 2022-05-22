نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الشركسية بطعم تركي أصلي وبأسهل الوصفات في المقال التالي

الشركسية هي أكلة تركية شهيرة وصلت إلى المطبخ المصري حيث أبدعوا في تقديمها وتحضيرها، وأطق هذا الأسم على الشعوب التي هجرت الأراضي الروسية ثم أستقرت في الدولة العثمانية ومقرها تركيا، وقاموا بتقديم هذا الأكلة وأطلقوا عليها نفس الأسم الذي لحق بهم شركسية، حضريها بكل سهولة وتابعي مطبخ ثقفني وابحثي عن جميع الأكلات والحلويات وسوف تجديت أسهل الطرق المبسطة في تحضيرها. طريقة عمل الشركسية بطعم تركي أصلي وبأسهل الوصفات المكونات كيلو أرز مصري.

صدور دجاج كاملة.

لتر شوربة دجاج.

أثنان كوب لبن.

مكعبان مرقة دجاج.

بصلة متوسطة مفرومة.

حبتان توست أبيض محمص أو لبابه رغيف الفينو.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

ملعقتان قشطة حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرة سمن.

كوبان عين جمل.

بقدونس مفروم للتخزين. طريقة التحضير نغسل الأرز جيداً ويصفي من الماء تماماً.

نضع قدر عميق على النار ونضيف السمن والأرز.

نضع مكعب المرق على الأرز ونشوحه ثم نضع مقدار شوربة المرقة المناسب.

نضع اللبن في وعاد عميق ونضيف التوست أو لبابه الفينو ونتركه منقوع.

نخفض النار على الأرز عندما يتشرب، ثم نضع طاسة على النار.

ونضيف ملعقة سمن والبصل والثوم، ونشوحه حتى يصبح لونهم ذهبي.

نضيف مكعب أخر من مرقه الدجاج والكسبرة الناشفه ونقلبهم.

نصب الخليط السابق على السوسن المنقوع باللبن ونقلبهم مره اخرى.

نضيف كوبان من شوربة المرقه على التوست، ثم نطحنهم في الخلاط.

ضيف كوبان عين الجمل ونعيد طحنهم مره أخرى، صبهم في الطاسة.

ونرفعهم على النار وتتركه لمده خمس دقايق، نضيف قليل من الملح.

نفتل صدر كامل من الدجاج ونتركه جنباً، ثم نحمر باقي الصدور.

نضع الأرز في قالب التزين ونكبسه جيداً، ثم نقلبه في طبقان من التقديم المسطح.

نصب الصوص على الأرز ونزين أطراف الطبق، ثم نجرنش الطبق بصدور الدجاج المفتله.

ونقطع صدور الدجاج الكاملة إلى نصفين أو شرائح سميكة ونضعه على سطح الأرز.

نضع شرائح صدور الدجاج على الطبق الأخر ويزين بالصور المفتلة ورشه من البقدونس المفروم.

زينيها بعين الجمل أو مكسرات المفضلة وقدميها ساخنه لعائلتك أو ضيوفك وسوف تعجبهم كثيراً. عمر شويل - جدة طريقة عمل الشركسية بطعم تركي أصلي وبأسهل الوصفات - ثقفني

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