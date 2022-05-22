طريقة عمل عجينة البيتزا هت اللذيذة والشهية ذي المطاعم بالظبط

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البيتزا من أشهر الأكلات التى يتم تناولها في المطاعم على مستوى العالم، لأنها تتميز بطعم مميز جدا لذلك يفضلها الصغار قبل الكبار ولذلك نقدم إليكم اليوم طريقة عمل البيتزا هت اللذيذة والشهية فى المنزل. مكونات عمل عجينة كب كيك البيتزا: 1 كوب دقيق.

نص ملعقة صغيرة ملح.

رشة صغيرة فلفل أبيض.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة اوريجانو.

ربع ملعقة كبيرة لبن بودرة.

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

ربع كوب لبن زبادي.

نص كوب ماء.

4 حبة بيض. مكونات الحشوة: 1 ثمرة فلفل أحمر حلو تقطع مكعبات صغيرة.

1 ثمرة فلفل أخضر حلو مقطع مكعبات صغيرة.

ربع كوب زيتون أسود مخلي.

ربع كوب طماطم مفروم.

نص كوب مشروم مفروم.

2 كوب جبن موتزاريلا مبشور. طريقة التحضير: نقوم أولا بتشغيل الفرن حتى يسخن على درجة حرارة 180°.

نقوم بعد ذلك بإحضار قوالب الكب كيك الصغيرة ودهنها بالزيت ورش عليه دقيق قليل وتترك حتى تستخدم.

نحضر العجينة، نقوم بإحضار العجان ووضع الدقيق والبيكينج بودر والملح والاوريجانو ثم نقوم بعجنهم مع بعض لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تكون عجينة طرية ولينة.

نقوم بعد ذلك بوضع الزيت واللبن الزبادي والبيض ونستمر بالعجن لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى تكون عجينة سائلة.

بعد ذلك نقوم بتوزيع العجين فى قوالب الكب كيك حتى يكون ثلث القالب.

نحضر وعاء عميق ونضع فيه الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر والزيتون ونقلبهم مع بعضهم والطماطم والمشروم.

نقوم بوضع جزء من الحشوة فى كل قالب من الكب كيك ثم نضع عل السطح الجبن الموتزاريلا.

بعد ذلك نقوم بوضعها في الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتى تستوي العجين ويكون الحواف لونها ذهبي وتسيح الجبن. مكونات عمل عجينة البيتزا المزخرفة: 2 كوب دقيق.

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية بودرة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ثلاث أرباع كوب ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة. طريقة التحضير: نحضر العجان الكهربائي ونضع به كل من الدقيق والخميرة والبيكنج بودر و الملح والسكر والماء والزيت. ونقوم بتشغيل العجان حتى تكون عجينة ناعمة ملساء. نستمر بالخفق لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى تكون عجينة مطاطية وإذا احتاج دقيق يمكنك التزويد. بعد الإنتهاء نقوم بتشكيل العجينة على شكل كور، وبعد ذلك نضعها فى طبق مسطح مدهونة بالزيت ثم دهن الوجه بالزيت أيضاً. بعد ذلك نقوم بتغطيتها ووضعها في مكان مغلق حتى تختمر ويزيد حجمها. مكونات عمل عجينة البيتزا هت: 3 كوب ونص دقيق.

1 كوب ماء دافئ.

نص كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

1 ملعقة صغيرة ثوم بودر.

3 ملعقة كبيرة سكر.

3 ملعقة كبيرة حبة البركة.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية. طريقة التحضير: نحضر كوب ماء دافئ ونضع فيه الخميرة الفورية ونذوبه به ونتركها تتفاعل. نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه الدقيق والبيكينج بودر ويقلب مع بعضهم ، ونضيف الحبة البركة والثوم والملح والزيت ونمزجهم مع بعضهم. نضيف عليهم الماء والخميرة ونقوم بعجنهم لمدة لا تقل عن 15 دقيقة حتى تكون لينة وملساء، وبعد ذلك تغلف بالنايلون ونتركها لمدة لا تقل عن 60 دقيقة أو أكثر حتى تختمر. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة البيتزا هت اللذيذة والشهية ذي المطاعم بالظبط - ثقفني

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