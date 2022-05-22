طريقة عمل خلطة توابل الكبدة في المنزل بمكونات بسيطة ونكهة مميزة

خلطة توابل الكبدة ، تضيف للكبدة المذاق الخاص والمميز وتزيد من النكهة اللذيذة للكبدة، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتتم بواسطة الخلاط الكهربائي، كما أن مكوناتها كذلك بسيطة ومتوفرة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة توابل الكبدة.

مكونات خلطة توابل الكبدة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

ملعقة صغيرة من اللومي المطحون أو الليمون المجفف المطحون.

ملعقة كبيرة من الكزبرة اليابسة المطحونة.

وملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من السماق البودرة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

وملعقة كبيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من الملح المطحون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة توابل الكبدة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في مطحنة الخلاط الكهربائي.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات بواسطة مطحنة الخلاط ٠يدا حتي نحصل علي خليط ناعم ومتجانس.

ثم تكون التوابل بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

ونقوم باستخدام ملعقة كبيرة من البهار في تتبيل الكبدة.

كما يوجد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وتناولها مع المشويات والسندويتشات مثل صوص الباربكيو والمستردة.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير