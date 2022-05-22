نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بالفلفل الأخضر الحار وكبدة الدجاج في المقال التالي

تعد الكبدة من أكثر الأكلات الشعبية المفضلة لدى الجميع وذلك لأنها تتميز بطعم شهي ولذيذ ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة كثيرة على حسب الرغبة فيمكن تحضيرها بالردة أو شويها ولكن تبقى الكبدة الاسكندراني من أكثر أنواع التحضير المفضلة ويبحث الكثير عن طرق تحضير الكبدة الاسكندراني مثل المحلات وسوف نقوم بذكر طريقة تحضيرها. مكونات عمل الكبدة الاسكندراني: 500 جرام كبدة بقري تقطع شرائح رفيعة.

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ربع كوب عصير ليمون.

1 ثمرة فلفل أخضر حلو يقطع شرائح.

1 ثمرة فلفل أحمر حار يقطع شرائح.

2 ملعقة خل.

1 ملعقة زيت.

رشة كمون.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

رشة بابريكا.

4 أرغفة عيش أسمر. طريقة التحضير: نقوم أولا بوضع الكبدة فى الماء ونقعها لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وبعد ذلك نغسلها جيداً. نحضر صينية مناسبة للكبدة أو مقلاة ونضيف الزيت ونص الثوم ويقلب ف الزيت جيداً. ثم نقوم بوضع الكبدة على الثوم ويقلب جيداً بالزيت والثوم. نحضر طبق صغير ونقوم بوضع كل من الليمون والخل والثوم المتبقي والكمون والبابريكا والملح والفلفل الحار والفلفل الأسود والملح ونمزجهم مع بعضهم. عندما تتغير لون الكبدة نقوم بوضع الفلفل الأحمر والأخضر ونقلبهم جيداً. ثم نقوم بوضع خلطة التوابل التى قمنا بتحضيرها ونقلبهم وعندما تستوي نقوم بتقديمها بجانب الخبز والبطاطس المقلية. مكونات عمل كبدة إسكندراني بالفلفل: 3 ثمرات فلفل.

3 ملعقة زيت.

4 ملعقه خل.

1 كيلو كبدة غنم تقطع شرائح رفيعة وتكون نظيفة.

1 فص ثوم. طريقة التجهيز: نقوم أولا بتتبيل الكبدة وذلك بوضع الشطة والفلفل والليمون والخل والملح فى وعاء وتقليبهم ثم إضافة الكبدة عليهم. نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت والثوم وتقليبه لثواني ثم نضع الفلفل الحامى والأخضر وتقليبهم ثم وضع الكبدة والطماطم المقطعة ويقلب حتى تستوي الكبدة. مكونات عمل كبدة الدجاج المخبوز: 500 جرام كبدة دجاج.

نص ملعقه صغيرهة ميرمية.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

نص ملعقة صغيرة زعتر.

نص ملعقة صغيرة خردل جاف.

رشة ملح.

فلفل أسود. طريقة التجهيز: نقوم بتنظيف الكبدة جيداً وغسلها. نسخن الفرن على درجة حرارة 200. نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه كل من الزعتر والخردل والميرمية وزيت الزيتون ورش ملح وفلفل أسود وعليهم الكبدة ويقلب جيداً مع بعض. نتركها لمدة لا تقل عن 5 دقائق ثم نقوم بوضعها فى صينية الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقه حتى تستوي وتقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بالفلفل الأخضر الحار وكبدة الدجاج - ثقفني

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