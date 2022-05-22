نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقيمات الشوفان بالفول السوداني أسهل حلوى مشبعة للدايت بدون فرن وبدون خميرة والطعم تحفة في المقال التالي
تعتبر لقيمات الشوفان واحدة من أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الكثيرين، فيقدم الشوفان الكثير من الفوائد إلى الجسم ويفضل تناوله كل من يتبعون أنظمة الحمية الغذائية وإتباع أنظمة تخفيف الوزن وأيضاً مرضى السكري، ويمكن بكل سهولة الآن تحضير لقيمات الشوفان في المنزل بكل سهولة وفيما يلي طريقة تحضير لقيمات الشوفان كل ما عليكم هو متابعتنا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات وذلك حصري في موقع ثقفني.
طريقة تحضير لقيمات الشوفان والفول السوداني
تعتبر لقيمات الشوفان والفول السوداني من الحلوى اللذيذة وإضافة الفول لتلك الحلو تزيد من جمال النكهة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير لقيمات الشوفان.
مكونات لقيمات الشوفان بالفول السوداني
- كوب ونصف من الشوفان.
- كوب من الزبيب.
- كوب صغير من زبدة الفول السوداني.
- 2 ملعقة من صلصة التفاح.
- ملعقة من السكر البني.
- نصف ملعقة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- رقائق من الشوكولاتة.
- ملعقتان من الفول السوداني.
كيفية تحضير لقيمات الشوفان والفول السوداني
يتم تحضير لقيمات الشوفان والفول السوداني بخطوات بسيطة للغاية وفيما يلي أبرز تلك الخطوات وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.
طريقة تحضير لقيمات الشوفان والفول السوداني
- الحصول على محضرة الطعام ويتم طحن الشوفان فيها ثم نقله إلى إناء.
- يتم طحن الزبيب أيضًا ثم بعد ذلك يتم إضافة كلًا من زبدة الفول السوداني وصلصة التفاح والفانيليا والسكر والقرفة ويتم الطحن لحين أن يتشكل خليط ناعم الملمس.
- بعد ذلك يضاف الشوفان المطحون إلى الخليط السابق مع الخلط وإذا كان الخليط جاف يتم إضافة صلصة التفاح.
- ينقل الخليط إلى إناء ثم يضاف باقي الشوفان والزبيب والفول السوداني والشوكولاتة مع التقليب.
- توضع في الثلاجة ويتم تركها لمدة ساعة ثم تقدم وبالهناء عليكم.
مقادير تحضير كيكة الشوفان
- كأسان إلا ربع من الدقيق.
- 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب وربع الكوب من الشوفان.
- كوب ونصف الكوب من المياه.
- نصف كوب من سكر الفواكه.
- كوب ونصف من السكر البني.
- كوب من الزبيب.
- كوب من الزبدة.
- كمية صغيرة من الكريمة.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من القرفة.
طريقة تحضير كيكة الشوفان
- أولًا يجب أن يتم خلط الشوفان مع المياه.
ثم خلط نصف كأس من الزبدة مع السكر الأبيض والبني.
- ثم يضاف كلًا من البيض والفانيليا وخليط الشوفان والدقيق والبيكنج بودر والقرفة مع التقليب.
- الحصول على قالب الكيك ويدهن بالزبدة ويرش بالدقيق ثم يوضع الخليط فيه وبعد ذلك يوضع في الفرن وفي ذلك الوقت تحضر الكريمة.
- من خلال خلط الكريمة مع الزبدة والسكر البني والفانيليا ليتشكل لديكم قوام كريمي وبعد ذلك يوضع فوق الكيكة.
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