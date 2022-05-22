المكون السحري لتبييض الاسنان وصفة الزنجبيل لاسنانك ستبهرك النتيجة

وصفة الزنجبيل لتبييض الأسنان حيث من الضروري الحفاظ على بياض أسناننا من أجل الحصول على ابتسامة مشرقة، ولكن لسوء الحظ يمكن أن تكون الأساليب الحديثة وأدوات التبييض الكيميائية لخاصة بالأسنان ضارة، ولهذا السبب لا يوجد أفضل من وصفة الجدة لأسنان بيضاء وصحة جيدة من خلال الملح والزنجبيل، حيث لا يشير بياض الأسنان إلى اهتمام جمالي فحسب، بل يشير أيضًا إلى صحة الفم والأسنان، ومع ذلك نادرًا ما يُرى في مركز الرعاية الطبية الروتينية، من المهم استخدام مكونات محددة تساعد في الحفاظ على بياض أسنانك لتجنب تسوس الأسنان الذي لا رجعة فيه يمكن أن تساعدك هذه الوصفة الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية المصنوعة من عصير الليمون والملح والزنجبيل على تبييض أسنانك!

وصفة الزنجبيل لتبييض الأسنان

بينما تتسبب بعض المنتجات، مثل القهوة ، في ظهور البقع أو اصفرار الأسنان، فإن البعض الآخر يتمتع بصفات استثنائية عندما يتعلق الأمر بجعل الأسنان أكثر بياضًا وصحة قد تكون هذه الوصفة سهلة التحضير حليفًا مهمًا في رعاية أسنانك.

ابدأ بتقشير الزنجبيل بمبشرة ووضعه في وعاء للاستفادة من مزاياه العديدة.

اخلطي عصير الليمون والملح واستخدمي هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للفرشاة.

يعمل الزنجبيل كمضاد قوي للأكسدة ، حيث يخفف الآلام في الأسنان والمنطقة التناسلية ، وخاصة في حالات الالتهاب. تمكن الباحثون الإيرانيون من إثبات أن هذا الطعام له خصائص مضادة للالتهابات مماثلة لتلك الموجودة في الإيبوبروفين.

يجب أن تكون بيكربونات الصودا أيضًا جزءًا من روتينك اليومي. تشير دراسة نشرت في مجلة طب الأسنان السريري من قبل باحثين من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة بقوة إلى أن هذا المنتج الطبيعي يمكنه تبييض الأسنان في فترة زمنية قياسية. ومع ذلك ، تأكد من استخدامه باعتدال.

الحفاظ على صحة أسنانك بشكل جيد

يوصي كل أطباء الأسنان بغسل أسنانك مرتين في اليوم واستخدام خيط تنظيف الأسنان وغسول الفم، ومن الضروري زيارة طبيب الأسنان بشكل منتظم إذا تعرضت الأسنان لعدة اعتداءات خارجية، لاحظ أن الاعتداءات ناتجة عن نقص التنوع في النظام الغذائي للفرد، والذي لا يوفر ما يكفي من الفيتامينات للجسم، وكذلك بسبب استخدام السكر والكحول والتبغ والقهوة، جدير بالذكر أن تبييض الأسنان هي طريقة تستخدم لزيادة بياض الأسنان التي تغير لونها لأسباب مختلفة أو لتفتيح لون الأسنان بعدة درجات. تعتبر الطريقة حلاً عمليًا للأشخاص غير الراضين عن لون أسنانهم حتى يتمكن المريض من رؤية النتيجة فورًا، وإذا كنت تريد ابتسامة أكثر إشراقًا، فهناك حل: تبييض الأسنان. البياض عامل رئيسي للنجاح والرفاهية. مع مرور الوقت.