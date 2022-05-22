مقشر سحري مقشر خل التفاح والسكر الرهيب للتخلص من الرؤوس السوداء وشوائب الوجه

مقشر خل التفاح والسكر ، يعتبر من المقشرات الطبيعية التي تعمل على التخلص من خلايا الجلد الميتة، ويعتبر من المقشرات الطبيعية التي تعمل على التخلص من الشوائب العالقة في المسامات وتعمل على فتح المسام المغلقة وإخراج الدهون وغلقها نظيفة، ويعتبر من الوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من البثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية فعالة لإزالة البقع السوداء والبثور السوداء وشوائب الوجه، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير مقشر خل التفاح والسكر الرهيب لتفتيح البشرة والتخلص من البثور السوداء وشوائب الوجه في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل مقشر خل التفاح والسكر

يتكون مقشر خل التفاح والسكر الرهيب من بعض المكونات التخلص من الشوائب العالقة في المسامات وهي كالآتي:-

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

خمس ملاعق من السكر الخشن.

ملعقة صغيرة من العسل.

نصف كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مقشر خل التفاح الرهيب للتخلص من الرؤوس السوداء وشوائب الوجه في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

نقوم بتحضير إناء ونضع به الماء ونضعه على النار ثم نضيف إليه الشاي الأخضر ونتركه يغلي ثم يصفي ونتركه حتى يبرد. ثم نضيف بعد ذلك الخل لمغلي الشاي الأخضر ثم نضيف السكر والعسل ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نقوم بعد ذلك بوضع الخليط على البشرة ويدلك برفق بحركات دائرية ثم نتركه حتى يجف تماماً ثم نغسله بالماء.

نصائح عند استخدام خل التفاح للبشرة

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام خل التفاح وهي كالتالي:-