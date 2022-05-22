هدية العمر.. مقشر الفازلين والنشا الرهيب للتخلص من البثور السوداء والجلد الميت والبقع الداكنة في 5 دقائق

لقد عانى الكثير من السيدات والفتيات من تواجد الاسمرار والبقع الداكنة والكلف لذلك قام الكثير من هؤلاء بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة لذلك يعد الفازلين من المكونات الطبيعية التي تعمل على التخلص جفاف البشرة والاسمرار ونعومة الجسم ويوحد لون الجسم والوجه ويعمل على توحيد لون البشرة كذلك النشا لها فاعلية كبيرة في تبييض البشرة والمساعدة على نعومتها وتوحيد لونها ونجد أن مزج العنصرين يحقق فوائد مضاعفة للبشرة وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال الوصفات الطبيعية التي تجمع بين الفازلين والنشا.

وصفة الفازلين مع النشا

نجد أن تلك الوصفة مهمة جدا للبشرة والجسم وذلك بسبب فاعلية النشا مع الفازلين وفوائدهم الكثيرة للبشرة وسوف نوضح لكم من خلال النقاط التالية.

المكونات:

فازلين.

نشا.

خل.

ماء ورد.

طريقة التحضير:

نجمع بين النشا والماء ونقلبهم جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع بعد ذلك الخل ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس ونضع بعد ذلك الفازلين ونستمر في التقليب.

نقوم بعد ذلك بوضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة وعندما يجف تماما نقوم بغسله بالماء.

يتم تكرار تلك الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

وصفة الفازلين والنشا مع الليمون

تعد تلك الوصفة من الوصفات الطبيعية التي لها قدرة كبيرة على التفاعل والحصول على البياض المناسب للبشرة وذلك لتواجد الليمون بها وهو غني بفيتامين سي وسوف نوضح المكونات اللازمة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

فازلين.

نشا.

ليمون.

بودرة جونسون.

شاي أخضر.

ماء ورد.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به الماء مع النشا ونخلطهم جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع البودرة والشاي أخضر والليمون والفازلين ونقوم بخلط بجميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة على البشرة.

نقوم بعد ذلك بغسل الخليط وسوف نلاحظ نتيجة رائعة من البياض والتفتيح.

تعمل تلك الوصفة على القضاء على البثور والحبوب والتخلص من الأحمرار.

تساعد في التخلص من الاسمرار والكلف وتساهم في القضاء على البقع الداكنة الموجودة في الجسم مثل الكوع والركبة.

كما يمكن تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه نهائيا في ثواني معدودة باستخدام بعض الطرق الموجودة وهي وضع ملعقة من القهوة مع ملعقة من النشا مع ملعقة من زبت الورد مع ملعقة من الجلسرين سوف تلاحظين الفرق بين أيام في بياض ونعومة بشرتك من أول استعمال قومي بوضع هذا الخليط على بشرتك اول مره سوق تلاحظين الفرق في التخلص الكامل من التجاعيد والبقع الداكنه نهائيا