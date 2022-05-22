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طريقة تنظيف السمك وتتبيله هي من المواضيع الشيّقة، فبالنسبة لي أنا شخصيًا فالسمك هو أفضل أكلة وأكثر الأكلات المحببة لي وأستغرب تمامًا من الأشخاص التي لا تحبه بجميع أنواعه المختلفة، ولكن من أكثر المشاكل الشائعة في تحضير السمك هو الطريقة التي تم تنظيفها به، فأحيانًا تغفل بعض ربات البيوت عند تحضير السمك عن تنظيفه بشكل جيد أو ترك بعض الرائحة الغير محببة ولذلك يجب الاهتمام بتنظيف السمك جيدًا والقضاء على الزفارة بشكل كامل حيث أن هذه الخطوة أهم بكثير من خطوة الطهي. طريقة تنظيف السمك وتتبيله في المنزل أحضري السمكة المراد تنظيفها وقومي بمسكها من أسفل الذيل وبواسطة أي سكين حادة أو ملعقة معدنية قومي بكشط أي كشور عليها من كل جوانبها ومن أسفل إلى أعلى.

ثم قومي بعد ذلك بعد غسل السكين بفتح السمكة من الداخل وقومي بإزالة أي حشو بداخلها واشطفيها من الدماء المتراكمة بداخلها.

بعد أن تتأكدي من أن السمكة قد تم تخليصها من القشور والأحشاء الداخلية قومي بشطفها تمامًا ثم قومي بغمسها داخل الليمون والخل حتى يتم التخلص تمامًا من رائحة الزفارة. كيفية تتبيل السمك من الداخل المكونات:- ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من الكمون المسحوق.

عدة فصوص من الثوم المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود وعدة قرون فلفل أخضر. طريقة تتبيل السمك:- قومي بإضافة كل المكونات بداخل الكبة المنزلية وقومي بسحقهم جيدًا ومن الأفضل عدم وضع الفلفل الأخضر في الكبة حيث أننا نحتاج إلى تقطيعه فقط أو فرمه.

بعد ذلك أضيفي الفلفل إلى الخليط وأحضري السمكة المراد تتبيلها وقومي بإدخال الحشوة أو التتبيلة بداخل السمكة ثم قومي بنشر الثوم على سطح السمك المتبل.

وبعد ذلك قومي بإحضار طبق مسطح ورشي عليه الدقيق الأبيض وقومي بغمر السمك بداخل الدقيق من جميع الجوانب حتى يتم تغليفها جيدًا.

ثم قومي بوضع طاسة القلي على النار وبها كمية من الزيت الحار أو أي نوع زيت نباتي مفضل لديك ثم قومي بقلي السمك في الطاسة. عمر شويل - جدة بسرعه الصاروخ طريقة تنظيف السمك والتخلص من الزفارة بكل سهوله وسر التتبيله الاصلية بطعمها المميز - ثقفني

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