نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة المرملة بطريقة سريعة وسهلة في المنزل في المقال التالي

تعتبر البسبوسة المرملة من أكثر أنواع الحلويات الشرقية المشهورة في مصر والوطن العربي، حيث تعتبر بأنها من الحلويات البسيطة والسهلة في التحضير ومكوناتها وطريقة إعدادها في البيت تعتبر من الوصفات الناجحة نظراً لمذاقها اللذيذ، وكما يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص الصغار والكبار على حد سوء، وحيث تحتوي البسبوسة المرملة على فوائد غذائية متعددة، ولذلك فسوف نتعرف الآن على طريقة عمل البسبوسة المرملة في البيت بأسهل وأسرع الطرق في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل البسبوسة المرملة المكونات: نصف كيلو جرام من دقيق السميد.

نصف كوب من السمن.

ربع كوب من جوز الهند.

كوب من السكر.

أثنين كوب من الماء.

كوب من اللبن.

أثنين ملعقة من عسل الجلوكوز.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب ونصف من السكر. طريقة التحضير: الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء عميق ثم ضعي فيه نصف كيلو جرام من دقيق السميد مع ربع كوب من جوز الهند واخلطيهم جيداً. الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء أخر عميق ثم ضعي فيه كوب من السكر مع نصف كوب من الماء وبعد ذلك قومي برفع الوعاء على درجة حرارة متوسطة مع التقليب المستمر حتى يتكرمل السكر ثم بعد ذلك قومي بإضافة نصف كوب من السمن مع التقليب المستمر بإستخدام المضرب اليدوي. الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بإضافة كوب من اللبن مع التقليب المستمر ثم بعد ذلك قومي برفع الخليط من على النار ودعيه جانباً حتى يبرد ثم بعد ذلك قومي بسكب الخليط على خليط دقيق السميد مع عدم التقليب الكثير. الخطوة الرابعة قومي بإحضار صينية مناسبة وادهنيها بالقليل من السمن وبعد ذلك قومي بسكب الخليط في الصينية وقومي بإدخال الصينية إلى فرن محمي مسبقاً. الخطوة الخامسة قومي بإحضار وعاء آخر ثم قومي بإضافة السكر مع الماء ويرفع الوعاء على النار متوسطة ثم قومي بإضافة ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من الفانيليا وملعقة من السمن مع التقليب المستمر ثم قومي برفع الشربات من على النار. الخطوة الخامسة قومي بإخراج البسبوسة من الفرن وقومي بسكب الشربات على الوجه وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم وقدميها إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة المرملة بطريقة سريعة وسهلة في المنزل - ثقفني

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