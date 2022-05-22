اسرار شعر الهنود.. زيت الزيتون وبذور الكتان معجزة لفرد الشعر حتى لو خشن هيصبح ناعم كالحرير

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اسرار شعر الهنود.. زيت الزيتون وبذور الكتان معجزة لفرد الشعر كيفية تحضير أقوى كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر الخشن، حيث أن السيدات سئمت بالفعل من ماكينات فرد الشعر التي تدمر الشعر بشكل كامل وذلك وفقًا لبعض التجارب وقد وجدت السيدات أن هذه الوسائل لا تفيد الشعر نهائيًا وإنما تعمل على تلفه بشكل أكبر من المتوقع، والكيراتين الطبيعي هو عبارة عن خلطات يتم تحضيرها في المنزل من مكونات طبيعية فقط وبدون أي كيميائيات وتعمل على تنعيم الشعر المجعد وحل الكثير من مشاكله المختلفة. كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر الخشن وصفة فرد الشعر بواسطة بذور الكتان مكونات الوصفة:- خمس ملاعق كبيرة من بذور الكتان المطحونة.

كوب صغير من زيت الزيتون ونفس الكمية من الماء.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج. طريقة تحضير الوصفة واستخدامها:- قومي بإحضار طبق كبير معدني وقومي بإضافة كل المكونات مع بعضها وحتى تقومي بتذويب المكونات بحيث تصبح متجانسة ومذابة قومي بوضع الطبق داخل الميكروويف لعدة ثواني.

بعد أن تتجانس المكونات وتذوب تمامًا داخل الميكروويف قومي برفعه من داخله واتركي الطبق حتى يبرد قليلًا ولا يضر بجلد فروة الرأس.

بللي شعرك قليلًا وقومي بتقسيمه إلى قسمين على الأقل وعلى كل قسم قومي بفرد كل جزء من الخليط متساوي ودلكي جيدًا من أول فروة الرأس حتى أطرافه.

دلكي جيدًا لمدة خمس دقائق تقريبًا ثم قومي بتصفيف شعرك بمشط خشبي.

ارفعي شعرك على شكل كعكة أو قومي بلّفه وبعدها يجب تغطية رأسك بفوطة مبللة بماء دافئ للحفاظ على دفء الوصفة.

اتركي الوصفة على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين ثم قومي بشطفها جيدًا بالماء.

وأي شامبو مناسب لنوع شعرك ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج. وصفة النشا والبيض لفرد الشعر المكونات:- بياض بيضة كبيرة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

زيت زيتون. طريقة التحضير:- قومي بخفق البيض جيدًا بالمضرب اليدوي وقومي بإضافة النشا وزيت الزيتون إلى البيض وقلبيهم جيدًا بحيث يصبح خالي من أي تكتلات وناعم.

وبنفس الطريقة السابقة قومي بتطبيق الوصفة على شعرك مع مراعاة التدليك الجيد وتغطية الرأس ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على الفائدة المطلوبة من البيض للشعر. عمر شويل - جدة اسرار شعر الهنود.. زيت الزيتون وبذور الكتان معجزة لفرد الشعر حتى لو خشن هيصبح ناعم كالحرير - ثقفني

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