نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بياض ونعومة اصنعي خلطة سحرية لعلاج تشققات الكعبين وتبييض القدمين من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد القدمين من الآباء الضرورية التي يجب الاعتناء بها والحفاظ عليها من التشقق والجفاف، حيث أنها تعد من أكثر المناطق فى الجسم المعرضة للتشققات والقشور التى توجد على سطحها، ويجب علينا الحرص على تقشير القدمين بصورة مستمرة حتى لا يترتب عليها وجود قشور بها، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى وصفة طبيعية لعلاج تشققات القدم بطريقة سهلة وبسيطة.

وصفة طبيعية لعلاج تشققات القدم

المكونات

معلقة كبيرة من الملح.

معلقة كبيرة من كربونات الصوديوم.

جلسرين طبى.

تحضير وصفة لإزالة القشور من القدمين

نحضر وعاء كبير به ماء ساخن ونضع بداخله كربونات الصوديوم والملح ونقوم بخلطهم فى الماء.

نقوم بنقع القدمين فى الماء لمدة نصف ساعة أو أكثر على قدر استحمالك.

نخرج القدمين بعد نقعها فى الماء المخلوط بيكربونات الصوديوم والملح و نجففها جيداً.

هذه الخطوة يجب القيام بعملها قبل البدء بماسك لتقشير القدمين، حيث أنها تسهل علينا تقشير القدمين بسهوله لاحتوائها على كربونات الصوديوم التى تعمل على تفتيت القشور من القدم والملح الذى يعمل على ازاله الجلد الميت المتراكم من على سطح البشرة فهى وصفة لاغنى عنها قبل استخدام اي وصفة لتقشير القدمين للحصول على بشرة بيضاء وناعمة.

تحضير ماسك لتقشير الجلد الميت من القدمين

المكونات

معجون اسنان ابيض اي نوع.

معلقة صغيرة ملح.

معلقة صغيرة خل تفاح.

تحضير ماسك طبيعى لعلاج تشققات القدم بمعجون الأسنان

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله معجون الأسنان والملح وخل التفاح و نعجنهم جيداً للحصول على عجينة متماسكة.

نقوم بوضعها على القدمين ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف، نقوم بفرك هذا الماسك من القدمين.

نغسل القدم بالماء الفاتر.

نضع الجلسرين الطبى على القدمين ونتركه طوال الليل، ثم يغسل فى الصباح.

تتكرر هذه الوصفة عند الحاجة.

سوف تلاحظين بعد القيام بهذه الوصفة بقدمين ناعمة بيضاء وملمسها كالحرير من اول استخدام، حيث أن لمعجون الأسنان تأثير السحر على تقشير الجلد الميت من القدم وظهور خلايا جديدة للجلد تظهر بمظهر جميل وجذاب، وتعد هذه الوصفة من الوصفات السهلة والسريعة للحصول على قدم مقشرة ونظيفة.