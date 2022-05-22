صاروخ التبيض للعرايس.. كريم النشا وماء الورد المعجزة لتبيض البشرة وتفتيحها 7 درجات وازالة البقع الداكنة نهائيا

تبحث الكثير من السيدات عن أكثر الطرق فاعلية في تفتيح البشرة في أسرع وقت لذا قد تتجه البعض حول كريمات تفتيح البشرة الباهظة الثمن لكنها تحتوي على مواد كيميائية التي قد تلحق أضرار بالبشرة على المدى البعيد، لذا تم الاتجاه إلى بعض الطرق الطبيعية لتبييض البشرة الفوري، ومن أفضل هذه الطرق، كريم النشا وماء الورد لتبيض الفوري للبشرة وإزالة التجاعيد حيث تدخل النشا في العديد من مستحضرات التجميل الطبيعية وهو منتج متوفر في معظم البيوت، كما يستخدم ماسك النشا في القضاء على حبوب البشرة و التبييض الفوري والسريع للبشرة وإزالة التجاعيد وشد البشرة.

كريم النشا وماء الورد لتبيض الفوري للبشرة وإزالة التجاعيد

اولا سنعرض لكم مكونات كريم النشا وماء الورد لتبيض الفوري للبشرة وإزالة التجاعيد؛

ملعقة كبيرة من النشا.

٣ ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف كوب من الماء البارد.

طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد لتبيض الفوري للبشرة وإزالة التجاعيد

نضع في إناء جميع المكونات مع التقليب الجيد.

ثم نقوم بوضع الإناء على النار مع التقليب الجيد.

ثم نقوم بوضع الإناء على النار مع التقليب الجيد. يوضع على النار على نار هادئة لمدة دقيقتين حتى الحصول على قوام لين ثم نتركه يبرد.

يتم وضع الخليط على الوجه والرقبة لمدة ربع ساعة تقريباً أو حتى يجف تماما ثم يتم فركه بالأصبع بواسطة حركات دائرية.

تعمل هذه الحركات الدائرية على تنشيط الدورة الدموية في البشرة .

بعد ذلك يتم غسل الوجهبالماء الفاتر.

للحصول على أفضل نتيجة يفضل تكرار هذه الوصفة يومياً قبل الذهاب الى النوم.

كريم النشا والزبادي لتفتيح البشرة