نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوب على الريق للتخلص من الكرش في 3 أيام فقط قنبلة التخسيس وحرق الدهون بسرعة البرق في المقال التالي
مشكلة الكرش من المشكلات التي يعاني منها الكثير سواء رجال أو نساء أو حتى اطفال، فهو يعطي شكل غير مقبول، وايضًا زيادة الوزن والسمنة بشكل عام، لذلك قد يضطر العديد منهم الاتجاه إلى عمليات التجميل المكلفة والضارة ايضًا، وقد أثبتت بعض الدراسات وجود بعض المواد الطبيعية التي عند تناولها قد تؤدي إلى زيادة نسبة الحرق في الجسم بشكل كبير، كما أنها تساعد في التخلص من الكرش إذا تم المداومة عليها بشكل يومي، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أفضل المواد الطبيعية التي تحقق أفضل نتيجة في التخسيس.
مشروب الخيار والزنجبيل للتخلص من الوزن الزائد والكرش
الزنجبيل من أهم المشروبات الطبيعية التي لها دور فعال في تعزيز الحرق بشكل كبير في الجسم، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد الأخرى، وخاصتًا تعزيز جهاز المناعة، وعند خلطه بشرائح الخيار قد يساعد هذا المشروب إذا تم تناوله على الريق في إذابة الدهون من الجسم كله، وذلك إذا تم المداومة على تناوله، وطريقة التحضير كالتالي:
- أضيفي ملعقة من الزنجبيل صغيرة مع إضافة أربع شرائح صغيرة من الخيار، ويتم إضافة كل المكونات في كوب من المياه.
- يتم غلي المياه بالخيار والزنجبيل على النار جيدًا.
- ثم قومي بتصفية المشروب، ويتم تناوله على الريق بدون إضافة سكر.
مشروب خل التفاح والماء للتخلص من الكرش
خل التفاح من المعروف بقدرته الرائعة في انقاص الوزن فهو يساعد بشكل كبير على تعزيز الحرق في إذابة الدهون كما أنه من أكثر المواد الطبيعية الذي يعطي الاحساس بالشبع لفترة طويلة، وطريقة الاستخدام كالتالي:
- يتم إضافة ربع كوب من خل التفاح، ويتم إضافة باقي الكوب بالمياه الدافئة.
- بعد ذلك تقلب المكونات مع بعض ليختلط الخل بالمياه، ثم يتم تناوله قبل الافطار بساعة.
- لابد من الاستمرار في تناوله لبعض الأيام للحصول على أفضل نتيجة بشكل سريع.
مشروب الليمون والماء الساخن لانقاص الوزن
- الليمون يحتوي على حمض الستريك، وهذا الحمض له العديد من الفوائد من أهمها أنه يساعد في طرد السموم من الجسم، وهذا ما يساعد في التخلص من زيادة الوزن، كما أنه له دور فعال في زيادة الخرق في الجسم، وطريقة الاستخدام والتحضير كالتالي:
- يتم عصير ليمونتين على نص كوب من المياه.
- يرفع الخليط على النار حتى يغلي.
يترك حتى يبرد قليلًا ثم يمكن تناوله بعد ذلك ولابد أن يكون دافيء حتى يتم الحصول على أفضل نتيجة، كما لابد تكرار تناول المشروب بشكل يومى على الريق.
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