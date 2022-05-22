يزيل سواد 20 سنة حتى لو سودة فحمة.. كريم النشا المعجزة لتبيض الأماكن الحساسة بالجسم وتفتيح البشرة وشدها من التجاعيد

يزيل سواد 20 سنة حتى لو سودة فحمة.. كريم النشا ، يوجد الكثير من خلطات ووصفات تفتيح البشرة ولكن من أهم المكونات التي تستخدم في ذلك النشا الذي يساعد على تفتيح البشرة ويرطبها، كما أنه يساعد على تفتيح المناطق الحساسة الداكنة ويقضب على التصبغات والبقع التي تنتشر في الجسم، لذلك من اليوم يمكنك أن تستخدمين كريم النشا الذي سيمنحك نتائج مذهلة ونحن سوف نقدم أفضل طرق تحضير كريم النشا في البيت والذي لا يكلفك الكثير من المال أو حتى الوقت.

يزيل سواد 20 سنة حتى لو سودة فحمة.. كريم النشا

يعاني العديد من النساء من اسمرار البشرة وظهور بقع داكنة بأماكن متفرقة بالجسم، ولذلك يكون كريم النشا من الحلول المثالية التي تعطي نتائج فورية ويتم تحضيره كالآتي:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة بيكنج بودر.

2/1 كوب ماء ورد.

4/1 كوب عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة فازلين.

طريقة التحضير:

قومي بإحضار وعاء متوسط الحجم يوضع به النشا والبيكنج بودر قلبيهم مع بعضهم.

ثم أضيفي ماء الورد وعصير الليمون تخلط المكونات بعد ذلك مع بعضها حتى تتجانس.

بعد ذلك ضعي الفازلين وقلبي حتى تحصلين على قوام كريمي.

ضعي الكريم في علبة محكمة الغلق ويحفظ بالثلاجة.

ثم يتم تطبيق كريم النشا على البشرة وتحديداً بالأماكن المراد تفتيحها وتوحيد لونها.

يجب أن تنتظري ساعتين ثم يتم فرك البشرة بالأصابع بعد أن يجف على البشرة.

يتم غسل البشرة بعد انتهاء الوقت بالماء الفاتر.

ولكي تحصلين على نتائج جيدة يفضل تكرار الاستخدام مرة في اليوم وسوف تحصلين على نتائج فورية.

طريقة كريم النشا وقشر الرمان

يعتبر من الكريمات التي تعمل على تبيض البشرة والتخلص من التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر، كما يعالج الهالات السوداء ويقضي على البقع الداكنة كذلك يساعد على التخلص من حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء وستخدم كالآتي:

المكونات:

2 ملعقة قشر رمان مطحون.

2 ملعقة نشا.

1 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

4/1 كوب ماء ورد.

1 ملعقة عصير الليمون.

طريقة التحضير: