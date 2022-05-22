نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الوصفات للتخلص من شيب الشعر نهائيا بدون الذهاب الي مراكز التجميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الشيب الشعر المبكر للأسف شائعًا في عالم اليوم مثل السعال والبرد لقد وضعت العديد من الأشخاص في أوائل العشرينات من العمر الذين كانوا يعانون من الرعب بمعدل ينذر بالخطر لا يمكنك إلقاء اللوم على أسلافك فقط ؛ بعد كل شيء، هناك عدد من العوامل التي تساهم في ظهور الشعر الأبيض المبكر المشكلة الأولى والأكثر خطورة هي اتباع نظام غذائي غير متواز لا توجد طريقة للحصول على بشرة أو شعر صحيين إذا كان نظامك الغذائي يتكون من الوجبات السريعة وأطباق الدقيق الأبيض والمشروبات السكرية والحلويات السكرية من الضروري اتباع نظام غذائي غني بفيتامين ب 12 والحديد وأحماض أوميغا 3 الدهنية. يجب عليك تضمين مجموعة متنوعة من السلطات الطازجة واللحوم الخالية من الدهون مثل الأسماك والدواجن وكذلك الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي اليومي لتحقيق الصحة المثلى.

كيفية منع شيب الشعر

حان الوقت للبدء في إيلاء المزيد من الاهتمام لمظهرك بدلاً من الاحتفاظ به في المناسبات الخاصة سترى النتائج فقط إذا كنت تعتني بشعرك وبشرتك بشكل منتظم ودؤوب إليكم بعضًا من وصفات التجميل المجربة و الصحيحة لمساعدتك على منح شعرك حياة جديدة، البعض يبدأ في رؤية شعره الأبيض الأول في سن العشرين والبعض الآخر في سن الثلاثين والبعض الآخر في سن الخمسين فقط ويظهر على مر السنين بسبب نقص الميلانين يرتبط لون شعرنا بهذا الميلانين الموجود في بصيلات الشعر في بشرتنا.عندما ينمو شعرنا، تنقل خلايانا الميلانين إلى بصيلات الشعر، وبالتالي يتم تلوين الشعر من الجذور وعلى طول الطول مع تقدمنا ​​في العمر، لم تعد هذه الخلايا تعمل ولم تعد تنقل الأصباغ لم يعد الشعر يتلقى الميلانين ، يصبح أبيضًا.

1. مسحوق أملا

واحد كوب من مسحوق amla في وعاء مقاوم للحرارة حتى يتحول إلى رماد أضف 500 مل من زيت جوز الهند و اطهيه على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة اتركه يبرد وارتاح لمدة 24 ساعة قبل وضعه في زجاجة محكمة الغلق في اليوم التالي. استخدميه مرتين في الأسبوع تدليك بزيت الشعر.

2. أوراق الكاري

خذ بعض من أوراق الكاري وامزجها مع 2 ملعقة صغيرة من مسحوق amla ثم قومي بوضع هذا كقناع للشعر على شعرك، مع تغطية الجذور اتركه لمدة ساعة قبل شطفه بشامبو منقوع الأعشاب.

3.زيت جوز الهند

قد يساعد استخدام زيت الكاكاو وعصير الليمون معًا في تكييف الشعر يؤدي الجمع بين هذين الأمرين إلى تفاعل كيميائي يعمل على ترسيخ الشعر بشكل طبيعي بمرور الوقت استفد واذهب لتحقيقها.

4.شاي أسود

يعتبر الشاي الأسود من المكونات الفعالة الأخرى التي قد تساعد في منع الشيب استخدمه كغسول بعد غسل، ويمكن عمل منه الشامبو، واستخدامه أيضًا كقناع، خذي حوالي 200 مل من منقوع الشاي وضعيه على شعرك بعد الشامبو كمنشط لا يشطف، يمكنك أيضًا نقع أوراق الشاي الأسود في ماء ساخن لمدة ساعتين قبل مزجها في عجينة ناعمة، امزجي مع عصير الليمون واستخدامه كقناع شعرك لمدة 40 دقيقة قبل شطف شعرك.

للتخلص من الشعر الأبيض يمكن للمرأة أن تستخدم الأعشاب والأوراق الطبيعية مثل 1- وصفة أوراق الكاري وهي إحدى الأوراق التي تضفي على الشعر لوناً غامقاً ويتم تصنيعها عن طريق الجمع بين الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند حتى يأخذ الشعر لونًا طبيعيًا وجذابًا أثناء تحضيره عن طريق غمس أوراق الكاري الطازجة في زيت جوز الهند. يمكنك عمل هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع إذا أردت.