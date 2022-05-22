نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي كوب سكر وتعالي أقولك سر عمل بسكويت الشاي الاقتصادي زي الحلواني هتتعلميه خطوة بخطوة في المقال التالي
بسكوت الشاي من أهم الحلويات والمقرمشات التي يحبها الجميع كبارًا وصغارًا، ولذلك يعتبر من أهم وجبات الصباح التي تطلب دائمًا ويتم شرائه جاهز، فهو خفيف على المعدة كما أنه مشبع ويتم تناوله أما بكوب الشاي الساخن او كوب الحليب، ولكل من تبحث عن كيفية عمل بسكوت الشاي في المنزل ليكون متواجد دائمًا وبدون تكاليف عالية، سوف نتعرف على خطوات التحضير الان من خلال هذا المقال.
طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل
تهتم كل أم بعمل الحلويات التي يفضلها أولادها، في المنزل وذلك لضمان صحة المكونات، وتوفير الكثير من المصاريف والآن يمكن عمل بسكويت الشاي اللذيذ في دقائق معدودة، خطوات التحضير كالآتي:
المكونات
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- اربع ملاعق كبار من السكر الناعم ويفضل أن يكون بودرة.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- رشة من الفانيليا.
- ربع كوب من الزبدة.
- ملعقتين كبار من اللبن الحليب.
- بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.
خطوات التحضير
- احضري محضر الطعام الكهربائي.
- أضيفي إليه الزبدة مع السكر.
- اخلطي المكونات جيدًا وعلى سرعة عالية
- حتى الحصول على قوام كريمي ناعم للخليط.
- اضيفي بعد ذلك البيضة والفانيليا ثم أعيدي الخفق والخلط جيدًا بين كل المكونات، ثم أضيفي اللبن الحليب.
- استمري في الخلط حتى التجانس وقومي بوضع الخليط جانبًا.
- احضري وعاء وقومي بنخل الدقيق بداخله.
- أضيفي إليه البيكنج باودر، ثم أضيفي إليه رشة الملح.
- اخلطي المكونات باستخدام ملعقة.
- بعد ذلك أضيفي إلى الدقيق الخليط الذي قد تم تجهيز سابقًا ووضع جانبًا.
- اخلطي كل المكونات بشكل يدوي حتى الحصول على العجينة المطلوبة الطرية الناعمة.
- اتركي العجينة حتى ترتاح قليلًا.
- قومي بعد ذلك بتشغيل الفرن على درجة ١٨٠ درجة.
- احضري صينية مناسبة، وقومي بتشكيل البسكويت أصابع أو دوائر حسب الرغبة.
- رصي البسكويت في الصيني.
- ادخلي الصينية الفرن في الرف الأوسط.
- اتركي البسكوت لمدة عشرة دقائق حتى يتغير لونه من أسفل وأعلى إلى اللون الذهبي.
- اخرجي البسكوت من الفرن واتركية حتى يبرد ثم قومي بوضع البسكوت في عليه او طبق.
- يقدم البسكوت في اي وقت مع كوب الشاي أو الحليب او منفردًا، ويتم تناوله بألف هنا وشفا.
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