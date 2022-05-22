هاتي كوب سكر وتعالي أقولك سر عمل بسكويت الشاي الاقتصادي زي الحلواني هتتعلميه خطوة بخطوة

بسكوت الشاي من أهم الحلويات والمقرمشات التي يحبها الجميع كبارًا وصغارًا، ولذلك يعتبر من أهم وجبات الصباح التي تطلب دائمًا ويتم شرائه جاهز، فهو خفيف على المعدة كما أنه مشبع ويتم تناوله أما بكوب الشاي الساخن او كوب الحليب، ولكل من تبحث عن كيفية عمل بسكوت الشاي في المنزل ليكون متواجد دائمًا وبدون تكاليف عالية، سوف نتعرف على خطوات التحضير الان من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل

تهتم كل أم بعمل الحلويات التي يفضلها أولادها، في المنزل وذلك لضمان صحة المكونات، وتوفير الكثير من المصاريف والآن يمكن عمل بسكويت الشاي اللذيذ في دقائق معدودة، خطوات التحضير كالآتي:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض.

اربع ملاعق كبار من السكر الناعم ويفضل أن يكون بودرة.

ملعقة من البيكنج باودر.

رشة من الفانيليا.

ربع كوب من الزبدة.

ملعقتين كبار من اللبن الحليب.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

خطوات التحضير