نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطعم لذيذ لا يقاوم خطوات عمل “كيكة البسبوسة” بمكونات بسيطة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

يبحث الكثير عن أنواع جديدة من الكيكات تحتوي علي قيمة غذائية كبيرة، حيث تحتوي كيكة البسبوسة على مكونات غذائية تحتوي على قيمة عالية، ويعشقها الكثير حيث تتكون من دقيق السميد الذي بسعر بالشبع خاصة في فصل الشتاء نشعر بالجوع كثيرا، فنبحث عن أكلات فيها سعرات حرارية كبيرة، فتجد شبكات البحث مليئة بالبحث عن طريق عمل كيكة البسبوسة، فهناك عدة طرق مختلفة لعمل الكيكة وتختلف هذه الطرق من شيف إلى آخر، كما يمكن تناول كيكة البسبوسة صباحا مع كوب من القهوة أو في وقت العصاري. مكونات كيكة البسبوسة ثلاثة أكواب من السميد الناعم.

كوب من الدقيق.

1 كوب إلا ربع من جوز الهند.

كوب من الزيت النباتي.

كوبان من السكر الناعم.

كوبان من الحليب.

خمسة بيضات.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من الفانيليا السائلة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الشربات الساخن الخفيف. خطوات إعداد كيكة البسبوسة يجب أن تكون المكونات المستخدمة بدرجة حرارة المطبخ أي يتم خروجها من الثلاجة بأربعة وعشرين ساعة.

نستخدم الخلاط الكهربائي أو المضرب اليدوي حيث يتم وضع السكر والزيت معا ونخفق حتى يصبح لون الخليط فاتح.

نضع خمس بيضات بالتدريج ونضيف الفانيليا.

ثم تبدأ بوضع الحليب و نخفق كل المكونات.

ننخل كوب الدقيق الأبيض ثم نقوم بإضافة علي السميد مع ملعقة كبيرة من البيكنج بودر مع كوب الا ربع من جوز الهند.

نضع مكونات الخليط السائل على خليط السميد والدقيق.

نقلب حتى نحصل على قوام عجينة الكيك.

نصب الخليط في صينية بها ورقة من الزبدة، أو نرش معلقة كبيرة من الدقيق في الصينية بعد دهنها زبدة.

يتم وضع الصينية على الرف الوسط الموجود في الفرن على حرارة 180 لمدة أربعين دقيقة.

بعد مرور الوقت نقوم بوضع الشربات الساخن على كيكة البسبوسة. مكونات شربات كيكة البسبوسة نقوم بإضافة كوب ونصف من الماء مع كوب من السكر وبحب استخدام نفس الكوب أو كوب معياري.

نضع المكونات علي النار حتي الغليان أو لمدة عشرة دقائق نضع عصير ليمون أو بشر برتقال.

بعدها نضع الشربات على الكيكة. طريقة كيكة البسبوسة بمكونات آخرى المكونات واحد كوب من الدقيق+ واحد كوب من السميد

ثلاثة حبات من البيض كبير الحجم

كوب كبير من الزبادي

واحد كوب من السكر الأبيض

نصف كوب من الزيت النقي

مقدار نصف كوب من جوز الهند المبشور

فانيليا

نصف باكو من البيكنج بودر طريقة التحضير يكرر خطوات الطريقة الأولى. مكونات الشربات 2 كوب من السكر+ 2 كوب من الماء + عصير نصف ليمونة.

يوضع السكر والماء في اناء معدني ويتم الغليان لمدة خمس دقائق ونضيف عصير الليمون. عمر شويل - جدة بطعم لذيذ لا يقاوم خطوات عمل "كيكة البسبوسة" بمكونات بسيطة في المنزل بكل سهولة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطعم لذيذ لا يقاوم خطوات عمل “كيكة البسبوسة” بمكونات بسيطة في المنزل بكل سهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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