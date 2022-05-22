وصفة المشاهير اتحداك إن لم تبيض جسمك بدلكة القهوة تبيض فوري وإزالة الجلد الميت

يجب أن نشير أن القهوة تعتبر من اقوي المنبهات المهمة بصورة كبيرة للغاية في حياتنا فلا يمكن الاستغناء عنها بشكل نهائي حيث يتواجد العديد من الأشخاص في الوقت الحالي الذي يرغبون في شرب القهوة يوميا ويحبون القهوة بصورة كبيرة أيضاً، كما يجب الإشارة أن القهوة لها العديد من الاستخدامات اليومية حيث يمكنكم عمل العديد من أقنعة البشرة من خلالها وهذا ما سيتم تناولها خلال السطور القادمة تابعوا معانا.

مكونات خليط القهوة لتبيض الجسم وإزالة الجلد الميت

من الجدير بالذكر أن هذا الخليط يحتاج إلى مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية ولا تكلف مبالغ مالية باهظة لذلك سوف نقدم لكم أهم المكونات ومن بينها :

ملعقة من القهوة.

زيت الأطفال من جونسون.

ملعقة من زيت شجرة الشاي.

ملعقة من السكر.

طريقة تحضير القهوة لتبيض الجسم

يجب أن نشير أنه يمكنكم اعداد هذه الوصفة بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يجب أن يتم إحضار وعاء كبير ونضع فيه اربع ملاعق من القهوة ونقوم بوضع السكر عليها ثم نقلبها بشكل جيد.

عند مزح جميع المكونات مع بعضها يتم تدليك الجسم بالكامل بها بعد ذلك.

سوف نلاحظ بالطبع تقشر الجلد الميت تماما وتتخلص من السواد نهائيا ونعطي البشرة البياض المناسب.

طريقة أخرى لتحضير ماسك القهوة

يجب أن نشير أن هناك العديد من الطرق المختلفة ومن بين هذه الطرق :

ملعقة من القهوة.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير ماسك القهوة للجسم

يمكنكم اعداد ماسك القهوة للجسم بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: