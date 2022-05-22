وصفة القهوة والقرنفل الرهيبة لتقشير البشرة وإزالة التجاعيد ومنحها بياض كالثلج

القهوة والقرنفل ، من المواد الطبيعية المفيدة للبشرة، حيث تعمل على إزالة الخلايا الميتة والاسمرار نهائياً، وتحارب الشيخوخة المبكرة وعلامات تقدم العمر التي تسبب الازعاج لكثير من السيدات والفتيات في مرحلة الشباب، كما تعمل على ترطيب البشرة ويحميها من الجفاف، وتزيل التجاعيد وتجعل البشرة متفتحة ونضرة طول العمر، وهى رائعة في إزالة الجلد الميت والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس والحبوب بشكل رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل وصفة القهوة والقرنفل الرهيبة لتقشير البشرة وإزالة التجاعيد منها ومنحها بياض ناصع كالثلج بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل وصفة القهوة والقرنفل

نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة التي توجد في كل منزل لعمل الوصفة بكل سهولة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة صغيرة من القهوة. ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون. ملعقتين كبيرتين من ماء الورد. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة القهوة والقرنفل الرهيبة لتقشير البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء صغير ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيداً مع بعض حتى تمتزج المكونات تماماً.

نقوم بتوزيع الخليط على البشرة كلها، ثم نقوم بتدليك الوجه برفق حتى عشر دقائق كاملة.

نترك الخليط على البشرة لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تماماً، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.

يفضل وضع الوصفة على البشرة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة جميلة وناعمة.

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