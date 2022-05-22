نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاتك كتير أنك معملتهاش كيكة البسبوسة الشهية بطعم خيالي لا يقاوم قومي جربيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة البسبوسة إحدى الحلويات المفضلة التي يعشقها الكثير من الأشخاص بسبب طعمها اللذيذ والشهي، كما أنها تتميز بسهولة تحضيرها، كما أنها تحتوي على قائمة مكونات قصيرة، للحصول على كيكة بسبوسة مثالية لابد من معرفة كافة الخطوات المطلوبة وكذلك عمل شربات رائع ومميز إنها واحدة من تلك الحلويات التي تمتلك كل أسرة عربية طريقتها وخطوات تحضيرها في كل مطبخ عربي وخلال مقالنا سنقدم لكم طريقة عملها بكل سهولة ويسر كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية بدقة شديدة لتحصلي على نتيجة مذهلة تابعونا لمعرفة المزيد.

مكونات كيكة البسبوسة

نقدم إليكم المكونات التي تساعدك في صنع كيكة البسبوسة في المنزل، كما أنها مكونات اقتصادية، ومن ضمنها:

نصف كوب سمن.

كوب ونصف من دقيق سميد.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقتين كبيرتين من الزبادي كامل الدسم.

لوز محمص للتزيين (اختياري).

مكونات الشربات

كوب ونصف سكر.

كوب ماء.

حوالي نصف ليمونة.

طريقة صنع كيكة البسبوسة

نقدم إليكِ سيدتي وصفة مميزة وسهلة التحضير بمواد بسيطة تمكنك من صنع أجمل كيكة بالبسبوسة في بيتك، والخطوات بالتفصيل في النقاط التالية:

سخني الفرن إلى 350 درجة وقومي بإحضار صينية بها بعض من السمن المذاب الإضافي.

يُمزج السميد والسكر والباكينج باودر واللبن والسمن في وعاء ويخلطون بملعقة أو بيدك حتى يتجانسوا في قوام يشبه عجينة البسكويت الرطب.

استمري في العجن ثم افرديه على ارتفاع متساوٍ باستخدام ملعقة مرنة إذا لزم الأمر.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 35 دقيقة، حتى تصبح الكعكة ذهبية اللون.

قومي سيدتي بعمل الشربات عن طريق وضع السكر والماء في وعاء صغيرة وقومي بخلطهم حتى يذوب السكر، ثم ضعي الوعاء على نار عالية بمجرد أن يغلي، أضيفي عصير الليمون واخلطيه جيدا وعندما يغلي أطفئي على النار.

أخرجي الكيك من الفرن واسكبي الشراب الساخن على الفور بالتساوي على السطح.

قومي بتغطية الصينية بورق من الالمونيوم جيدا حتى تمتص البسبوسة الشربات وتبرد، واتركيها لمدة ٢٥ دقيقة.

قدمي الكعكة بجانبها كوب من الشاي أو النسكافيه لأطفالك وبألف هنا وشفا.

طريقة أخرى لكيكة البسبوسة

المكونات

واحد كوب من الدقيق+ واحد كوب من دقيق السميد

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

نصف كوب من جوز الهند

رشة ملح

كوب وربع من اللبن الريب

ملعقة من الفانيليا

أربع بيضات

نصف كوب من الزيت النقي

كوب من السكر

طريقة التحضير

نأخذ جميع المكونات السائلة ونخلطها جيدا في الخلاط وهي البيض واللبن الرايب والسكر والفانيليا والزيت، ثم نأخذها ونضعها على المكونات الجافة ونخلط بالملعقة حتى يتم الاختلاط الجيد لجميع المكونات، ونسقيها بالشربات فور خروجها من الفرن.

كيكة البسبوسة

تعتبر من أشهى الكيكات اللذيذة التي يحبها الكثير ولها فوائد عديدة لما تحتويه من مكونات تفيد وتقوي الجسم لأنها تحتوي على البيض التي يعطي الكالسيوم وهو من مكونات البروتين، وتحتوي على الدقيق الأبيض ودقيق السميد التي يمد بالطاقة والإشباع وأيضا السكر وجوز الهند التي تتعدد فوائده للجسم وكذلك المادة الدهنية سواء كانت السمن أو الزيت فهي وجبة مشبعة بكل العناصر الغذائية.