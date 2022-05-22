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مش هتروحي لكوافير تانى.. صبغ الحواجب في المنزل تعرفي على طريقة عمل أقوى خلطات طبيعية لصبغ الحواجب في المنزل بدلًا من عمل التاتو والذهاب إلى الكوافير ومراكز التجميل، حيث أن الفتيات تحب أن تقوم بتغيير لون شعرها وحواجبها حيث أنه من الأفضل أن يكون لون الحاجب نفس لون الشعر كنوع من أنواع التغيير، ولكن التاتو هو طريقة غير محببة وغير مستحبة ويمكنك استبداله بعمل الصبغة في المنزل وهذا ما سنقوم بتوضيحه لكم في السطور التالية من مقالنا اليوم. خلطات طبيعية لصبغ الحواجب في المنزل مكونات الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة.

أربع ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة صغيرة من الكاكاو المطحون وأخرى من العسل الأبيض.

فرشاة ماسكارا.

مناديل ورقية وفوط قطنية. خطوات وطريقة عمل الصبغة:-

قومي بخلط كل المكونات مع بعضها حتى يصبح قوام الخليط عبارة عن عجينة طريقة ولينة وسميكة ثم قومي بتركه لعدة دقائق حتى يرتاح.

بعد ذلك قومي بتنظيف حواجبك تمامًا ثم قومي بتجفيفها ومشطيها جيدًا ثم قومي بتوزيع العجينة على حاجبيك بشكل منظّم ومرّتب.

من الأفضل أن تقومي بوضع الفازلين على جلدك حول الحاجبين حتى لا يتأثر الجلد بالصبغة وقومي بمسح الخليط جيدًا بحيث يتم تطبيقه على الحاجبين فقط.

ثم قومي بترك الصبغة على حاجبيك لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى تحصلي على اللون الذي تريدينه وبحسب اللون قومي بترك الصبغة بالوقت الذي تفضلينه.

وأخيرًا قومي بشطف المنطقة جيدًا من الصبغة وكرريها وقت الحاجة. صبغ الحواجب بالفازلين ومواد التبييض المكونات:- كريم الفازلين الطبي.

شامبو أرجواني.

مادة لتبييض الحواجب متوفرة في المحلات.

فرشاة مسكارا نظيفة. طريقة التحضير:- باستخدام المكونات السابقة قومي بتحضير الوصفة باتباع الخطوات التالية:- قومي بتنظيف حاجبيك جيدًا من أي شوائب وأتربة ثم قومي بتطبيق كريم الفازلين على كل المنطقة المحيطة بحاجبيك وبحجمهما.

بعد ذلك قومي بتحضير مادة التبييض في المنزل بحسب تعليمات المنتج ثم قومي بوضع مواد التبييض على المسكارا.

مشطي المسكارا على حاجبيك وقومي بتمريرها ثم قومي بتركها على حجبيك لعدة دقائق ثم قومي بشطف المنطقة جيدًا. عمر شويل - جدة مش هتروحي لكوافير تانى.. صبغ الحواجب في المنزل بطريقة طبيعية وبدون تكلفة والنتيجة مثل الكوافير بالظبط - ثقفني

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