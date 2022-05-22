طريقة بسيطة لتحضير فطائر الحليب والتمر الشهية في المنزل بمكونات بسيطة

تعد فطائر الحليب والتمر ، من المخبوزات والمعجنات التي تتمتع بقوام طري وهش ولذيذ، و التي يشتهر إعدادها في جميع الدول فهي محببة لدي الجميع ويقبل على تناولها الأطفال والكبار، ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها في كل بيت، لذا يرغب الكثير منا في تقديم بعض أنواع مختلفة ومتعددة من المعجنات سواء كانت بحشوة التمر أو الشوكولاتة أو الجبنة، فهي محببة لدى الكثير من الأشخاص لأنها وجبة غذائية عالية ومتكاملة لاحتوائها على الحليب،، الذي يعمل على تقوية العظام والأسنان وأيضاً التمر الذي يعد مصدر غني بمضادات الأكسدة التي له دور كبير في حماية الجسم من العديد من الالتهابات والأمراض، ويحتوي على أنواع أخرى من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل فطائر الحليب والتمر الشهية في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل فطائر الحليب والتمر



سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي مقادير عمل هذا النوع من الفطائر اللذيذة وهي كالتالي:-

5 أكواب من الدقيق الأبيض.

3 أكواب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة وربع من الخميرة الجافة.

مقدار معلقة كبيرة من بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ذرة من الملح.

كوب وربع من الزيت النباتي.

الحشو:-

كوب كبير من معجون التمر.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم أبسط وأسهل الخطوات لتحضير فطائر الحليب والتمر الطرية في المنزل خطوة بخطوة وهي كما يلي:-

أولاً في إناء عميق نضع ثلاث أكواب من الحليب الدافئ وملعقة وربع من الخميرة، وملعقة كبيرة من السكر ونقلب جيداً وتغطي وتترك جانباً لمدة 10 دقائق لتتفاعل. بعد ذلك نضع البيض والفانيليا وكوب وربع من الزيت النباتي ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً، ثم نضيف الدقيق والملح وبيكنج بودر ونعجن باليد جيداً لمدة 10 دقائق، حتى نحصل على عجينة لينة وطرية. ثم توضع في طبق مدهون بقليل من الزيت وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ثلث ساعة حتى يتضاعف حجمها بعد ذلك تقسم العجينة ألي كرات متوسطة الحجم، ثم نفردها بشكل بيضاوي أو حسب الرغبة، ونضع قطعة من العجوة في المنتصف ونغلق الأطراف جيداً. ثم نكمل باقي الكمية بنفس الطريقة وعند الانتهاء ترص في صينية بها ورق زبده، وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. بعد ذلك نقوم بدهن الوجه بخليط صفار البيض والقهوة، ونقوم بعمل شقوق بواسطة سكين حاد، وتخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية، رف أوسط لمدة ثلث ساعة حتى تأخذ لون ذهبي. ثم عند تمام النضج تخرج وتغطي وتترك لتبرد تماماً، ثم تقدم بجانب كوب من الشاي أو القهوة بألف صحة وعافية.

نصائح مهمة لنجاح وصفة الفطائر

عليك أتباع بعض النصائح لنجاح الوصفة وهي كما يلي:-