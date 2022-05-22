سر الصنعة ..كفتة الفراخ المشوية باسرار المطاعم والشفات بألذ تتبيلة سرية رائعة والسر انها تكون طريه ولذيذة زى اللى بناكلها فى المطاعم

سر الصنعة ..كفتة الفراخ المشوية باسرار المطاعم ، تعتبر كفتة الفراخ من أشهى وألذ الأكلات التي يحب تناولها الكثيرين فهي تتمتع بمذاق ونكهة مميزة جداً، ويمكن لكل سيدة أن تقوم بتحضيرها بطريقة ممتازة تجعل أفراد أسرتها معجبين بها، كما أن الفراخ تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للصحة ويمكن أن يتم تقديمها كوجبة غداء أو عشاء بجانب طبق من المكرونة بالصلصة أو بالخبز الأبيض.

سر الصنعة ..كفتة الفراخ المشوية باسرار المطاعم

لكي تقومين بعمل كفتة الفراخ في البيت يجب أن تقومين بإحضار بعض من المكونات البسيطة جداً التي تساعد على تحضير الكفتة بأفضل طريقة ومنها ما يلي:

المكونات:

1 كيلو فراخ مفرومة.

2 بصلة كبيرة مبشورة.

2 بيضة.

3 ملعقة صغيرة كمون.

2 ملعقة صغيرة بهارات.

2/1 كوب كزبرة خضراء مفرومة ناعم.

2 كوب بقسماط.

طريقة التحضير:

في وعاء عميق يتم وضع الفراخ المفرومة ومن ثم البصل المبشور والبيض والكزبرة والتوابل والبيض.

يتم خلط المكونات مع بعضها باستخدام اليد.

ثم يتم تشكيلها في صورة أصابع ثم يتم وضعها في الثلاجة حتى تتماسك لبضعة دقائق.

قومي بتسخين الشواية ومن بعدها يتم وضع أصابع الكفتة على الشواية ويترك حتى أن ينضج لمدة 15 دقيقة على الأقل.

بعد أن تنضج أسياخ كفتة الفراخ يتم تقديمها مع الخبز الأبيض والجرجير والطحينة.

عمل كفتة الفراخ على طريقة الشيف شربيني

للشيف شربيني الكثير من وصفات الطبخ الجيدة والتي يقوم بتنفيذها كم كبير من متابعيه، ومن ضمن وصفاته طريقة عمل كفتة الفراخ التي تتلخص في الآتي:

المقادير:

2/1 كيلو صدور فراخ مفروم.

5 بصلات مقطعة.

3 بيضات.

بقدونس مفروم.

بقسماط.

فصين ثوم مفروم.

عصير طماطم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة زعتر.

1 ملعقة صغيرة كزبرة خضراء.

1ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير: