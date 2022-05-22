أسهل كيكة بسكويت باردة بدون فرن بطعم الموكا الرهيب بتدوب في الفم

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الكيك البارد من أسهل أنواع الحلويات التي تقدم بكثرة في فصل الصيف من أجل انعاش الجسم وترطيبه وتعد كيكة الموكا الباردة من أشهر الكيكات وهي تتميز بطعمها اللذيذ، وهذه الكيك صحية ومغذية لاحتوائها على الكاكاو والحليب والقشطة ويمكنك عملها في البيت بكل سهولة تابعي المقال للتعرف على المقادير. أسهل كيكة بسكويت باردة بطعم الموكا المكونات: 300 جرام بسكويت سادة.

عبوة قشطة.

ربع كوب زبدة مذابة.

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام. مكونات الطبقة الموكا: 4 أكواب حليب.

نصف كوب سكر.

2 مغلف كريم كراميل.

6 ملاعق كبيرة كاكاو غير محلي.

2 ملعقة كبيرة نشا.

باكيت كوكا أو نسكافيه.

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

100 جرام شوكولاتة.

عبوة قشطة. مكونات التزيين: 50 جرام شوكولاتة بيضاء.

2 ملعقة كبيرة كريمة.

شوكولاتة داكنة. طريقة التحضير: نحضر الكبة ونضيف بداخلها البسكويت مع الكاكاو ونطحن جيدا ثم نضيف الزبدة مع القشطة ونقلب باليد لكي نحصل على القوام المطلوب. نضع طبقة البسكويت في قالب الكيك أو صينية ونساويها باستخدام ملعقة خشب ونتركها جانبا في وعاء عميق نضيف الحليب. مع النشا والكاكاو والسكر وأيضا والحليب البودرة ونرفع الخليط على نار متوسطة مع التقليب حتى يصبح كريمي ثم يرفع. بعد ذلك نضع النسكافيه أو الموكا مع الشوكولاتة والقشطة ونقلب حتى تتجانس المكونات ثم نصب هذه الطبقة على البسكويت. ندخل القالب في الثلاجة لمدة ساعتين والآن نذوب الشوكولاتة البيضاء في الميكروويف مع الكريمة ونزين الوجه بها. ويمكنك عمل خطوط عشوائية من الشوكولاتة الداكنة ونضعها في الثلاجة مرة أخرى لمدة 30 دقيقة ثم تقطع وتقدم وبالهنا والشفا. حلى بارد بدون فرن المكونات: علبة بسكويت سادة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

كوب من الحليب.

3 ملاعق كاكاو.

نصف كوب شوكولاتة.

نصف كوب زيت. طريقة التحضير: نطحن البسكويت جيدا ثم نضيف الزبدة ونخفق مرة أخرى حتى يصبح مثل الرمل المبلل ثم يوضع في صينية مغلفة بورق زبدة. على النار نضع الحليب مع الكاكاو والشوكولاتة والزيت ونتركها حتى الغليان ثم يصب فوق خليط البسكويت ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك. بعد ذلك تقطع وتوضع في أطباق التقديم وتقدم للضيوف مع كوب من البيبسي أو الشاي أو القهوة وبالهنا والشفا. أسهل كيكة بسكويت باردة المكونات: علبة بسكويت.

4 أكواب حليب.

علبة قشطة.

2 علبة بودر كريم كراميل.

كيس نسكافيه.

3 ملاعق نشا.

3 ملاعق كاكاو.

كوب إلا ربع سكر. طريقة التحضير: نجهز صينية ونغلفها بورق الزبدة ونرص 2 طبقة من البسكويت بداخله ثم نضع جميع المكونات الأخرى في الخلاط. نخفق المكونات حتى تتجانس ثم نرفعها في قدر على النار حتى يصبح القوام سميك ويصب على البسكويت عندما يهدأ. يوضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات ونزين الوجه بالمكسرات أو الشوكولاتة المذابة ثم يقطع ويقدم وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة أسهل كيكة بسكويت باردة بدون فرن بطعم الموكا الرهيب بتدوب في الفم - ثقفني

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