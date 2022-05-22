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خبز التورتيلا بدون خميرة في المنزل نجد أن كيفية تحضير خبز التورتيلا في المنزل هو موضوع منتشر البحث عنه في الفترة الأخيرة، حيث أن الكريب والشاورما هما من أشهر الأكلات الخفيفة الجاهزة المتداولة خاصة بين الأطفال والشباب في مرحلة الدراسة وفي بيئة العمل ولكن الاعتياد على تناول هذه الأطعمة باستمرار قد تضر بصحة الجهاز الهضمي والقولون وتؤدي إلى عواقب وخيمة ولذلك بحثت ربات البيوت عن طريقة خبز التورتيلا المنزلي لعمل أشهى الأكلات لأطفالهن. كيفية تحضير خبز التورتيلا في المنزل مكونات عمل خبز التورتيلا:- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من الماء الفاتر أو الدافئ.

خمس ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

ربع ملعقة كبيرة من الملح الأبيض. خطوات وطريقة تحضير الخبز التورتيلي:- قومي بوضع الدقيق والزيت والملح في وعاء عميق قليلًا وبلاستيكي ثم قومي بصّب الماء بشكل تدريجي على الخليط وقلبيهم جيدًا حتى يصبح قوام الخليط عجينة طرية لينة ومتماسكة.

غطي الوعاء بعد ذلك بفوطة نظيفة حتى تصبح العجينة كبيرة قليلًا لمدة ربع ساعة ويمكن أن يصل تركها إلى نصف ساعة على أكبر تقدير.

ثم قومي بتقسيمها إلى خمس كرات وقومي بفرد كل كرة بواسطة النشابة بحيث يصبح سمكها رفيع جدًا بنفس خبز عيش الشاورما.

أحضري طاسة القلي وضعيها على النار حتى تسخن قليلًا ثم قومي بوضع العجينة المفرودة بداخلها واتركيها دقيقتين على الجانب السفلي ثم دقيقتين على جانبها العلوي.

بعد أن تنضج قومي بإخراجها على طبق وغطيه بغطاء قماشة نظيفة حتى تحميه من الجفاف وأن يصبح صلب قابل للتهشم. سر نجاح خبز التورتيلا يجب ألا يكون الخبز لين أو صلب أكثر من اللازم.

قطع تقسيم العجينة يجب أن تكون متساوية تمامًا.

اتركي العجينة حتى ترتاح لمدة نصف ساعة بحيث تختمر وترتاح ويصبح حجمها ضعف الحجم الأصلي.

على طاسة القلي أن تكون ساخنة تمامًا قبل وضع العيش بداخلها.

سخني وضعي الخبز وقومي بتحضيره على نار هادئة ولا يزيد وضع الخبز لكل جانب عن دقيقتين حتى لا يحترق فهو هش ورفيع. عمر شويل - جدة خبز التورتيلا بدون خميرة في المنزل سهل وسريع مش هتشتري الجاهز تانى - ثقفني

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