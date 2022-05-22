طريقة تخزين كحك العيد لفترة طويلة بطريقة صحيحة وآمنة وطازج لمدة كبيرة

طريقة تخزين كحك العيد، يعتبر الكحك هو احدي طقوس عيد الفطر المبارك الذي نقوم بتحضيرها في جميع البلدان العربية، كما يمكن تحضير الكحك بأنواع مختلفة في العديد من المواسم وليس فقط في الأعياد، وعند إعداد الكحك تحرص جميع ربات البيوت على إعداد كميات كبيرة من الكعك وتبحث عن طرق متنوعة حتى تحتفظ به لفترة طويلة.

طريقة تخزين كحك العيد

لكي نقوم بتخزين كحك العيد لابد بعد القيام بتسوية أن نتركه وقت كافي حتى يتم تبريدها ثم نضعه في مصفاة. مصنوعة من السلك الناعم ونضعه في درجة حرارة ملائمة الغرفة بعيدا عن وجود أي تيارات هوائية حتى لا يعمل على. جفاف الكحك.

نجد ان هناك نوع من الكحك يسمي الكحك الأسفنجي لا يصلح لعملية التخزين حيث يتم تناوله في نفس اليوم أو. يمكن أن الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة عدد من الساعات مع وضعه في علبة بلاستيكية محكمة الغلق.

يجب عند القيام بعملية تخزين كعك العيد نلفها في ورق الزبدة ونضعه في علبة بلاستيكية فارغة محكمة الغلق وبعد ذلك. نضع به الكحك ونلفها بورق من القصدير حتى لا يتعرض الكحك إلى تسرب الهواء له و نغلق العلبة جيدا ويتم حفظها.

نحتفظ بالكحك في مكان يكون بارد بعيدا عن وجود أي رطوبة في الغرفة حتى لا يتعرض إلى وجود أي تلف به وخاصة إذا كان الكحك محشي بالمكسرات.

عند حفظ الكحك يجب أن نضعه في مكان يكون مظلم وبعيد عن الرطوبة حتى لا يفسد الكحك.

نضع الكعك في علبة التخزين المناسب ورص الكحك بشكل منظم في برطمان زجاجي دائري وعدم وضع أي نوع أخر مع الكحك مثل البسكويت لأنه يتأثر به عند وضعهم في نفس الحافظة.

قد يمكن أن نحتفظ بالكحك في الفريزر بعد وضعه في وعاء بلاستيكي حتى يتم تجميده في الفريزر وعند الرغبة في. تناوله يتم استخراجه من الفريزر و تركه لبضع الوقت في درجة حرارة الغرفة حتى يتم العودة إلى طبيعته وهذه من أكثر. الطرق التي نستفيد بها في تخزينه ويمكن أن نحتفظ بها أطول وقت ممكن قد يصل إلى ستة شهور.

وصفة أخري للحفاظ على كحك عيد الفطرلفترة طويلة

نجد أن عند حلول عيد الفطر المبارك نقوم بتحضير بعض الطقوس الخاصة به ومن اهمها هو إعداد الكحك والبسكويت وتقوم. ربة المنزل بتحضيره في المنزل كنوع من البهجة والفرح، وتحضر كل سيدة كميات كبيرة من الكحك وقد تقوم بتشكيل الكعك. بعدة نكهات متنوعة ونكون بحاجة إلى تخزين كميات الكحك أطول فترة ممكنة حتي لا يتلف أو يفسد.