طريقة صبغ الشعر الأبيض بالحناء والقهوة باللون البني في البيت هتقضي على الشيب المبكر من أول مرة

طريقة صبغ الشعر الأبيض بالحناء والقهوة، اهتمام المرأة بجمالها هو أهم ما تفكر به بشكل دائم، لذلك دائمًا ما تفضل النساء الظهور بأجمل شكل وجاذبية، ولذلك عند بداية ظهور الشعر الأبيض قد يتسبب بالتأكيد في انزعاج الكثير منهم، ولذلك أول ما تلجأ إليه جميع النساء هو استخدام الصبغات الجاهزة، والتي من المعروف أضرارها الكثيره على الشعر بعد الاستخدام، لذلك جئنا لكم بطريقة مميزة تساعد في تغطية الشعر الأبيض وهو استخدام الحناء الطبيعية التي تعرف بفوائدها المتعددة للشعر مع خلطها بالقهوة، لتعطي الشعر لون رائع وجذاب وبدون اي أضرار.

طريقة صبغ الشعر الأبيض بالحناء والقهوة

الحناء الطبيعية من أهم المواد التي تستخدم منذ القدم لصبغ الشعر، سواء كان بهدف تغير اللون بألوان جميلة وجذابة أو بغرض اخفاء شيب الشعر والظهور بشكل أفضل، ولا يمكن أن ننسى فوائد الحناء عند تطبيقها على الشعر فهي تساعد في تغذية فروة الرأس، ومنع التساقط والهيشان، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

كوب كبير من الحناء الطبيعية.

كوب من الماء.

ملعقتين كبار من القهوة السوداء.

ملعقتين من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

خطوات وصفة صبغ الشعر الأبيض