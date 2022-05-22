نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مش هتحتاجي للكوافير”.. خطوات الميكب إرتست في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة والنتيجة هتبهرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل عروسة مقبلة على الزواج، ولكل امرأة تهتم بجمالها بشكل دائم، يمكنك عمل اجمل ميكب ارتست في المنزل ولا تحتاجين إلى مراكز التجميل المكلفة من الآن، فالعديد من النساء تبحث عن كيفية عمل خطوات الميكب ارتست بإحترافية، تابعو معنا هذا المقال الان وسوف نتعرف على خطوات الميكب ارتست بكل سهولة.

تهتم جميع النساء بالجمال وأدوات التجميل بشكل عام، ولكن أصبح الآن الكثير منهم يبحث عن كيفية عمل الميكب أرتست في المنزل، وذلك قد يرجع لارتفاع أسعار صالونات التجميل بشكل كبير، جعل الكثير من الفتايات يصعب عليها الذهاب حتى في ليلة العمر، والان يمكنك بالفعل عمل اجمل ميكب إرتست في المنزل وسوف تصبحين اجمل عروسة بخطوات بسيطة وتكاليف محدودة تابعي معنا المقال.

خطوات عمل الميكب أرتست في المنزل

بعض الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها عمل اجمل ميكب إرتست يتناسب مع بشرتك للظهور بأجمل اطلاله وخطوات العمل كالآتي:

لابد من العناية بالبشرة أول مرحلة

حتي تتمكن اي فتاة من عمل الميكب بشكل متناسق وتظهر البشرة ناعمة ونقية لابد من اتباع الروتين اليومي الخاص بالعناية بالبشرة من استخدام غسول مناسب، ومقشر أيضًا وتنظيف البشرة بشكل دائم.

وضع مكياج الوجه بشكل كامل

استخدام البرايمر

البرايمر لابد أن يتم اختيار النوع المناسب للبشرة ويتم وضعه في البداية فهو يساعد على غلق المسام الواسعة، كما أنه يساعد في تثبيت المكياج على البشرة.

وضع كريم الاساس المناسب

في المرحلة التالية يتم وضع كريم الاساس المناسب بدرجة أقل من لون البشرة ويتم توزيعة بشكل جيد على الوجه بالكامل بعيدًا عن منطقة العين، ويفضل اختيار كريم الاساس بظل وردي أو احمر للبشرة البيضاء، أما الخميرة فيفضل كريم الاساس أن يكون بظل ذهبي او اصفر.

الكونسيلر

يتم وضع الكونسيلر بعد ذلك لمنطقة أسفل العين ولابد أن يتناسب مع لون البشرة وذلك للتخلص من الهالات السوداء.

استخدام البودرة

لابد بعد ذلك من تطبيق البودرة بعد كريم الاساس، ويفضل استخدام البودرة الشفافة حتى لايكون الشكل والتركيز مبالغ فيه.

وضع البلاشر

يتم وضع البلاشر بالفرشاة المروحية ويفضل استخدام اللوز الوردي للبشرة الفاتحة، واللون الذهبي أو البني الفاتخ للبشرة الخمرية.

الكنتور

استخدام الكنتور لمن يرغب في تحديد ملامح الوجه، ويتم وضع الكنتور في منتصف الانف، وأعلى الجبهه، وفوق الشفاه ومنطقة الزقن، ويتم توزيعها بالفرشاة الخاصة.

رسم العين بالشكل المناسب

ظلال العيون

استخدمي لون لامع تحت الحاجب من الامام ومن الخلف، ثم قومي بوضع ايشادو فاتح في بداية الجفن، ودمجها بلون غامق حتى نهاية الجفن.

تحديد العين

قومي بوضع الايلينر بشكل مناسب لجفن العين، ثم قومي بوضع الكحل، ويفضل بعد ذلك اختيار الماسكرا المكثفة والمطولة الرموش.

تحديد الشفايف

وضع احمر الشفايف

قومي في البداية بوضع اسكريب ومرطب للشفاه حتى تكون جاهزة، ثم يتم وضع الاحمر المناسب للون البشرة، وفي النهاية يتم وضع مرطب أو ملمع الشفايف.