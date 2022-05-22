نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الراتاتوي خلطبيطة بالصلصة | ratatouille في المقال التالي

طريقة عمل الراتاتوي خلطبيطة بالصلصة، وصفة ratatouille، أهلا بكم زوار موقع ثقفني الكرام، من منا لا يعشق المعكرونة فهي تدخل في العديد من الوصفات والأكلات كعامل مكمل للوجبة ولا يخلوا طبق في أي مكان بالعالم من المعكرونة وللمعكرونة عشاق كثُر يحبون طبخها بأكثر من شكل ولون وطعم وفي هذا المقال اليكِ سيدتي طريقة عمل المعكرونة بالراتاتوی ratatouille طريقة طهي مكرونة الراتاتوي ratatouille سهلة وبسيطة وتستغرق مدة طهي تصل الي ساعتان ومدة التحضير تصل إلي 40 دقيقة لننتقل للطريقة والمقادير ولكن نحب أن نطلعك عن بعض المقالات التي قد تحب زيارتها بعد قراءة تلك الوصفة وتطبيقها. هيا بنا للتعرف علي وصفة اليوم | وصفة الخلطبيطة بالراتاتوي ratatouille. 300 جرام من المعكرونة الصغيرة الشكل من اختيارك.

90 جرام من الزبدة المذابة.

45 جرام من الجبن البارميزان المبشورة الطازجة. مقادير راتاتوي الفاصولياء أو الخلطبيطة بالصلصة حبتا باذنجان مقطعتان.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

بصلة واحدة مقطعة إلي شرائح دقيقة.

حبة فلفل احمر مقطعا لي شرائح دقيقة.

حبة فلفل اخضر مقطعا لي شرائح دقيقة.

حبتا كوسا مقطعتان إلي شرائح.

185 جرام من الفطر الصغير المقطع إلي شرائح.

500 جرام من الطماطم المقطعة إلي شرائح.

315 جرام من حبوب الفاصولياء المعلبة و المغسولة والمصفاة.

عدد فص واحد من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الأورغانو المجففة.

ملعقة صغيرة من الرَّيْحَان المجفف.

نصف ملعقة صغيرة من معجون حر سامبل.

440 جرام من الطماطم المعلبة غير المصفاة والمهروسة.

90 ميلغرام من مرق الخضروات كنور أو ماجي أو أي ماركة تفضليها.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازَج. طريقة التحضير الطبقة العليا من الخلطبيطة ratatouille أولاً لتحضير أول طبقة وهي الطبقة العليا، قومي بسلق المعكرونة في وعاء كبير من الماء المغلي، وذلك علي حسب التعليمات المكتوبة علي الغلاف الخارجي للمعكرونة، ثم تصفيتها وغسلها بالماء البارد ثم صفيها من جديد، ثم وضع المعكرونة والزبدة والجبن البارميزان في إناء، واخلطي تلك المكونات مع بعضها إلي أن تمتزج جيداً وضعيها جانباً. طريقة تحضير خلطبيطة الراتاتوي ratatouille ضعي الباذنجان على مصفاة وقومي برش الملح عليه ومن ثم اتركيه يصفي لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي الباذنجان ونشفيه علي ورق ممتص للدهون.

والآن سخني مقدار ملعقتين كبيرتين من الزيت في مقلاه وذلك علي درجة حرارة معتدلة، ثم اقلي الباذنجان لمدة تتراوح بين ثلاث إلي اربع دقائق بكميات قليلة من كل جهة إلي أن يصبح طرياً.

دعي الباذنجان يصفي ما به من زيوت علي ورق ممتص للدهون أو مناديل مطبخ.

وقومي بقلي البصل والفلفل الأحمر والأخضر والكوسا والفطر في نفس المقلاة ولكن كل منهم علي حدا، بنفس الطريقة مع زيادة الزيت اذا لزم الأمر.

والآن قومي بوضع كلاً من شرائح الباذنجان والبصل والفلفل الأحمر والأخضر والفطر والطماطم في شكل طبقات، في طبق مخصص للفرن أو الصينية البايركس أو السيراميك.

من ثم ضعي فوقهم خليط الفاصوليا، والثوم والأورغانو والريحان ومعجون الفلفل والطماطم المهروسة والمرق والفلفل الأسود وذلك في وعاء كبير واخلطيهم ببعضهم ليتكون مزيج.

قومي بسكب المزيج فوق الخضروات وضعيها بالفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة.

وفي تلك المرحلة احضري الطبقة الأولي التي سبق أن أعددناها وهي الطبقة العليا واسكبيها بالملعقة علي الخضروات.

وضعيها في الفرن لمدة تتراوح بين 20 إلي 30 دقيقة أو اكثر، أو إلي أن تصبح الطبقة العليا ذهبية اللون وإلي أن تطري الخضروات.

و بالهنا والشفا علي كل أفراد أسرتك، وتصلح تلك المكونات أو المقادير المستخدمة سلفاً إلي ثمانية أشخاص. عمر شويل - جدة طريقة عمل الراتاتوي خلطبيطة بالصلصة | ratatouille - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الراتاتوي خلطبيطة بالصلصة | ratatouille على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.