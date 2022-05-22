كوب واحد سحرى خسرت 18 كيلو من وزنها وإزالة الكرش في 3 أيام حتى لو الوزن ثابت والدهون عنيدة

الوزن الزائد هي مشكلة يعاني منها الكثير من الناس رجالًا ونساء، قد يزداد الوزن بشكل كبير في بعض المناطق مثل البطن، والأرداف، ولذلك قد يحاول الكثير إيجاد الحلول المناسبة للتخلص من الدهون في مدة بسيطة وتحقيق أفضل نتيجة بدون اي أضرار أو سلبيات على الصحة، ومن خلال متابعتكم لنا سوف نعرض أهم المشروبات التي قد تساعد في خسارة الوزن بشكل كبير قد يصل إلى 18 كيلو في وقت قياسي.

أفضل المشروبات التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد

ينصح دائمًا الأطباء بتناول المواد الطبيعية التي تساعد في إذابة الدهون من الجسم وعلى رفع معدل الحرق بشكل كبير، وذلك بدل استخدام العلاج الذي يحتوي على بعض الكيماويات الضارة على الجسم والتي تحتوي على الكثير من الأعراض الجانبية، وبالفعل هناك الكثير من المشروبات التي تعتبر علاج سحري في إذابة الدهون ومن أهم هذه المشروبات ما يلي:

مشروب الشمر لعلاج الوزن الزائد

الشمر من المشروبات التي تساعد في تعزيز الحرق في الجسم بشكل كبير ويتم تناوله ساخنًا بشكل يومي وطريقة التحضير كالتالي:

المكونات:

ملعقتين من الشمر.

كوب من المياه المغلي.

طريقة التحضير

يتم غلي المياه جيدًا، ثم إضافة بذور الشمر المطحون بداخلها.

اضيفي المشروب في كوب وقومي بتغطيته لمدة عشرة دقائق ثم يتم تناوله على الريق كل صباح.

مشروب الشوفان مع اللبن الحليب

الشوفان من أهم الحبوب الغذائية التي تساعد في خفض الوزن بشكل كبير فهو يحتوي على ألياف طبيعية والعديد من العناصر الغذائية المفيدة جدًا أو للجسم كما أنه يساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة وطريقة تحضير هذا المشروب كالتالي:

المكونات:

أربع ملاعق من الشوفان كبار.

كوب من اللبن الحليب.

ملعقة من عسل النحل.

طريقة التحضير