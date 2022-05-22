طرق إزالة أصعب البقع والاصفرار من على الملابس البيضاء بشكل نهائي ستجعل الملابس بيضاء مثل الثلج

طرق إزالة أصعب البقع والاصفرار من الملابس البيضاء، تواجة الأمهات وربات البيوت مشاكل كثيرة جدًا كل يوم في الاهتمام بالبيت وتنظيف الملابس والمنزل والأثاث، حيث يعد ذلك الأمر من أهم الأمور التي تشغل اهتمام جميع السيدات و هو جعل البيت وملابس أفراد أسرتها نظيفة وجميلة مثل الجديدة، ومن أكثر الأشياء التي تحتاج إلى مجهود كبير في تنظيفها هي الملابس البيضاء كما أنها تتسخ بشكل سريع جداً وتتعرض إلى الإصفرار لأسباب كثيرة مثل التعرق و الغسل الكثير وتعرضها للشمس فترة طويلة، ولذلك تبذل الأمهات مجهود وطرق كثيرة في تنظيفها ولكننا اليوم من خلال موقعنا المتميز والمتألق دائما سنقدم لكم طرق فعالة ومضمونة ومجربة لتنظيف الملابس البيضاء من البقع الاصفرار بشكل نهائي بأقل مجهود.

إزالة أصعب البقع الاصفرار من الملابس البيضاء

سنقدم لكم أقوى الطرق الفعالة والمجربة والمضمونة لتنظيف الملابس البيضاء من البقع الإصفرار نهائيا، المكونات التي نحتاجها هي:

صابونة بلدي ( صابون غسيل الأطباق البيضاء).

3 معالق كبيرة من البيكنج بودر.

4 معالق كبيرة من كربونات الصوديوم.

ربع كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من الخل الأبيض.

لتر من الماء الدافئ.

طريقة تحضير خليط إزالة بقع الاصفرار من الملابس البيضاء

في البداية نأتي بصابونة البيضاء ونقوم ببشر الصابون بالمبشرة ناعم جدًا حتى يصبح قوام ناعم.

بعد ذلك نقوم بوضع بشر الصابون في وعاء ونقوم بوضع البيكنج بودر و كربونات الصوديوم.

نقلب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا.

ثم نضيف عصير الليمون والخل الأبيض ونقوم بتقليب المكونات مع بعضهم.

هذه الكمية من الخلطة كبيرة يمكنها عمل غسلة كاملة من الملابس البيضاء، لذلك يمكنك تقليل الكمية حسب كمية الغسيل الأبيض.

إزالة أصعب البقع الاصفرار من الملابس البيضاء