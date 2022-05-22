نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق إزالة أصعب البقع والاصفرار من على الملابس البيضاء بشكل نهائي ستجعل الملابس بيضاء مثل الثلج في المقال التالي
طرق إزالة أصعب البقع والاصفرار من الملابس البيضاء، تواجة الأمهات وربات البيوت مشاكل كثيرة جدًا كل يوم في الاهتمام بالبيت وتنظيف الملابس والمنزل والأثاث، حيث يعد ذلك الأمر من أهم الأمور التي تشغل اهتمام جميع السيدات و هو جعل البيت وملابس أفراد أسرتها نظيفة وجميلة مثل الجديدة، ومن أكثر الأشياء التي تحتاج إلى مجهود كبير في تنظيفها هي الملابس البيضاء كما أنها تتسخ بشكل سريع جداً وتتعرض إلى الإصفرار لأسباب كثيرة مثل التعرق و الغسل الكثير وتعرضها للشمس فترة طويلة، ولذلك تبذل الأمهات مجهود وطرق كثيرة في تنظيفها ولكننا اليوم من خلال موقعنا المتميز والمتألق دائما سنقدم لكم طرق فعالة ومضمونة ومجربة لتنظيف الملابس البيضاء من البقع الاصفرار بشكل نهائي بأقل مجهود.
إزالة أصعب البقع الاصفرار من الملابس البيضاء
سنقدم لكم أقوى الطرق الفعالة والمجربة والمضمونة لتنظيف الملابس البيضاء من البقع الإصفرار نهائيا، المكونات التي نحتاجها هي:
- صابونة بلدي ( صابون غسيل الأطباق البيضاء).
- 3 معالق كبيرة من البيكنج بودر.
- 4 معالق كبيرة من كربونات الصوديوم.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- نصف كوب من الخل الأبيض.
- لتر من الماء الدافئ.
طريقة تحضير خليط إزالة بقع الاصفرار من الملابس البيضاء
- في البداية نأتي بصابونة البيضاء ونقوم ببشر الصابون بالمبشرة ناعم جدًا حتى يصبح قوام ناعم.
- بعد ذلك نقوم بوضع بشر الصابون في وعاء ونقوم بوضع البيكنج بودر و كربونات الصوديوم.
- نقلب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا.
- ثم نضيف عصير الليمون والخل الأبيض ونقوم بتقليب المكونات مع بعضهم.
- هذه الكمية من الخلطة كبيرة يمكنها عمل غسلة كاملة من الملابس البيضاء، لذلك يمكنك تقليل الكمية حسب كمية الغسيل الأبيض.
إزالة أصعب البقع الاصفرار من الملابس البيضاء
- نأتي بالملابس البيضاء ونقوم بغسلها بالماء في البداية.
- ثم نقوم بوضع الملابس في وعاء كبير.
- نغمر الملابس بالماء الدافئ ونقوم بوضع خليط إزالة الإصفرار.
- نقلب هذا الخليط مع الملابس والماء الدافئ.
- نقوم بنقع الملابس البيضاء في الخليط لمدة ساعة على الأقل.
- ثم نضع الملابس في الغسالة ونقوم بغسله بالطريقة العادية.
- ستلاحظين أن الملابس البيضاء ستصبح بيضاء بدون بقع أو أصفرار نهائيًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرق إزالة أصعب البقع والاصفرار من على الملابس البيضاء بشكل نهائي ستجعل الملابس بيضاء مثل الثلج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.