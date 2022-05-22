طريقة تخزين الليمون طازج في الثلاجة لأطول فترة ممكنة

طريقة تخزين الليمون، يعد الليمون من الثمار التي لا غنى عنها في المطبخ فيدخل في العديد من الوصفات ويمكن عمل مشروب ليمون فرش بإضافة أوراق النعناع، هذه الثمرة تتعرض للتلف بشكل سريع عند تركها في الثلاجة لفترات طويلة دون تخزينها بشكل جيد، لذلك يبحث العديد من ربات البيوت عن طرق تخزين الليمون بشكل جيد للحفاظ عليه لفترات طويلة نظرا لما يشهده الليمون من ارتفاع في الأسعار في أوقات وانخفاض في سعره في أوقات أخرى، لذلك تحرص السيدات على الاحتفاظ بكمية كبيرة من الليمون وتقوم بتخزينها طوال العام دون أن يتعرض للتلف وتقوم باستخدامه على السلطة أو بإدخاله في الوصفات دون أن يتغير طعمة المميز وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة تخزين الليمون

يمكنك وبكل سهولة تخزين الليمون وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار كمية مناسبة من الليمون والقيام بغسلها جيدا ثم تجفيفها من المياه بشكل جيد.

يتم وضع الليمون في كيس التخزين والقيام بوضعه في باب الثلاجة أو في منتصف الثلاجة هذه الطريقة تحفظ الليمون لمدة شهر أو أكثر دون أن يتعرض للتلف.

يمكنك تغليف كل ليمونه بمفردها والقيام بوضعها في علب ثلاجة والاحتفاظ بها بشكل كبير دون أن تتعرض للتلف لمدة تتجاوز الشهر والنصف.

تستطيعين القيام بحفظ الليمون في برطمان ويوضع به الليمون وملئ البرطمان بالماء ووضعه في الثلاجة.

طريقة تخزين الليمون المقطع

يمكنك تقطيع الليمون والاحتفاظ به بكل سهولة وذلك من خلال الآتي:

يمكنك غسل الليمون جيداً والقيام بتقطيعه إلى أجزاء والقيام بوضعه في كيس ثلاجة والاحتفاظ به في الفريزر وبهذا الشكل يمكن الاحتفاظ بها لفترات طويلة.

كما يمكنك وضع الليمون حبات في كيس بلاستيك ويتم إخراج الهواء بداخله ووضعه في الفريزر فيدوم لفترات طويلة دون أن يتعرض للتلف.

كما يمكنك عصر الليمون والقيام بوضعه في برطمان في الفريزر واستعماله على حسب الحاجة

في الختام فقد تعرفنا على طريقة تخزين الليمون، وكذلك تعرفنا على كيفية تخزينه في الثلاجة بشكل سليم، وكذلك تعرفنا على تخزينه في الفريزر سليم ومقطع ذلك للحفاظ عليه لفترات طويلة دون أن يتعرض للتلف أو تغير في مذاقه المميز.