نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل مقشر طبيعي للبشرة الدهنية في المنزل خطوة بخطوة وبدون مجهود والنتيجة جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة للبشرة الدهنية الكثير من المشاكل التي تواجه العديد من السيدات، ولذلك لابد من استخدام مقشر للبشرة حتى يتم تنظيفها من الدهون الموجودة في المسام بشكل زائد، وهناك العديد من المقشرات الكيميائية التي يمكن استخدامها ولكنها قد تضر بشكل كبير الجلد والبشرة، لذلك يفضل عمل مقشر طبيعي في المنزل لتحقيق أفضل نتيجة بدون أي أضرار، وهذا ما سوف نتعرف عليه الآن في هذا المقال.

مقشر القهوة والزبادي الطبيعي للبشرة الدهنية

القهوه من أهم المقشرات التي تستخدم لكل انواع البشرة وتحقق أفضل نتيجة بشكل سريع خاصتًا إذا تم المداومة على استخدامها، ومع إضافة إليها الزبادي فهو يساعد على ترطيب البشرة وزيادة ليونتها وجمالها، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة الطبيعية.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير والتطبيق على البشرة

يتم غسل البشرة جيدًا بالماء الدافيء قبل الأستخدام.

جففي البشرة بعد ذلك قبل وضع الماسك.

وزعي الماسك على الوجه، وقومي بفرك الوجه بجميع الاتجاهات جيدًا.

اتركي الماسك لمدة عشرة دقائق.

افركي الماسك مرة أخرى على الوجه قبل غسله.

ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر والغسول الطبيعي.

يكرر استخدام هذا الماسك مرتين بشكل أسبوعي.

استخدام الشوفان والعسل كمقشر طبيعي للوجه

يعمل الشوفان على تهدئة البشرة من اي التهابات وهذا أمر طبيعي بالنسبة للبشرة الدهنية، كما أن خلط الشوفان مع العسل يساعد في التخلص من الدهون المتراكمة في التئام وترطيب البشرة وزيادة نضارتها، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة واحدة من العسل النحل.

طريقة الاستخدام والتطبيق على البشرة

اخلطي المكونات معًا جيدًا حتى تصبح مثل المعجون الناعم.

يوزع الخليط على بشرة نظيفة، ويتم فرك الماسك على البشرة مثل أي مقشر.

يترك بعد ذلك لمدة نصف ساعة على البشرة.

ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، ولابد من تكرار الماسك للبشرة مرتين أو أكثر اسبوعيًا وذلك لتحقيق أفضل نتيجة.

مقشر طبيعي للوجه من السكر والليمون

هذا الخليط يستخدم في تنظيف البشرة بعمق، كما أنه له فاعلية رهيبة في تضيق المسام في الوجه والذي يعاني منها أصحاب البشرة للدهنية، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة من السكر.

ملعقة من عسل النحل.

طريقة التحضير والتطبيق