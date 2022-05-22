كنز رباني كريم النشا وقشور البرتقال الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

كريم النشا وقشور البرتقال من أروع الكريمات الطبيعية التي تستفيد منها البشرة، فهو يعالج بهتان الجلد ويجدد خلايا البشرة التالفة ويعيد لها نضارتها وحيويتها ويجعلها تبدو ناعمة وجميلة مثل بشرة الأطفال، ويعمل على تنظيف البشرة وإغلاق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون داخلها ويجعل البثور السوداء تظهر على الوجه بشكل مزعج، وهو من أكثر الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل رائع، فقشور البرتقال في البيت كنز لا أحد يعرف قيمته، وهذا الكريم يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة والجسم، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تغذية البشرة وتجعلها نضرة وحيوية وجذابة، كما يعمل على ترطيبها وخالية من الشوائب البثور التي تشوه مظهرها، وتستطيع أي سيدة تحضير هذا الكريم بالمنزل بكل سهولة لأن جميع مكوناته متوفرة ورخيصة الثمن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وقشور البرتقال السحري أقوي كريم طبيعي يجعل البشرة بيضاء في دقائق ويزيل تجاعيد السنين في أسرع وقت بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وبدون تكلفة.

مكونات عمل كريم النشا وقشور البرتقال المبهر

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل الكريم السحري بالمنزل وهى كما يلي:-

قشور برتقالة واحدة.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من حليب البودرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وقشور البرتقال السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر إناء صغير ونضع به قشور البرتقال، والماء، ثم نضع الإناء على نار ونقلب حتى تستوي القشور جيدًا. نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به خليط القشور السابق، ثم نضيف النشا، والحليب البودرة ونخفق جيدًا حتى نحصل على خليط ثقيل القوام يشبه الكريم تمامًا. نحتفظ بالكريم في علبة نظيفة، ثم نقوم بإضافة زيت جوز الهند، وزيت الزيتون ونقلب الكريم جيدًا حتى يصبح متجانس. نقوم بوضع الكريم كل يوم على البشرة قبل النوم ويترك لمدة 20 دقيقة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد. يفضل استخدام الكريم على البشرة يوميًا بشكل منتظم حتى نحصل على بشرة بيضاء ونضرة طول العمر وخالية من التجاعيد نهائيًا.

فوائد كريم النشا وقشور البرتقال للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد رهيبة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-