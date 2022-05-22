نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيرم البشرة المُرطب والمُنعم اختاري ما يناسبك واستخدميه بمواظبة وستري نتيجة مُذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يساعد السيروم على حماية البشرة من الآثار الناتجة عن الطبيعة، ويساعد على إنتاج كولاجين في البشرة مما يساعد على ترطيب البشرة وتجديد خلاياها ولكن يجب اختيار النوع المناسب لبشرتك من أجل الحصولب على تلغذية الكاملة لبشرتك لتجنب ظهور علامات تقدم السن أو الحبوب أو الالتهابات المزعجة، ويمكنك التعرف على أفضل تلك الأنواع من خلال مقالنا .. تابعونا.

أفضل سيروم للبشرة الجافة

إذا كانت بشرتك جافة فيجب عليك استخدام سيروم يعمل على معالجة البشرة من مشاكلها ويعمل على ترطيبها، وإن السيروم المناسب لذلك الأمر هو الذي يحتوي على حمض الهيالورونيك Hyaluronic Acid، حيث يعمل على ترطيب جلد البشرة وزيادة مرونته وليونته، ومن أفضل أنواع سيروم البشرة الجافة ما يأتي:

سيروم شانيل CHANEL Hydra Beauty Micro Sérum:

يعتبر سيروم شانيل نت أفضل السيروم للبشرة الجافة وذلك لأنه يحتوي على مكونات تعمل على ترطيب البشرة من جذورها ويعمل على حمايتها.

سيروم كلارنس CLARINS Hydra-Essentiel Bi-phase Serum:

يعمل سيروم كلارنس على ترطيب البشرة بعمق شديد ولا يسبب لمعان للبشرة.

وذلك لأن التركيب الخاص به خفيف لذلك تمتصه البشرة بسهولة للغاية.

كما يعمل السيروم على حماية البشرة من العوامل التي تؤدي إلى جفافها وتشققها.

أفضل سيروم للبشرة الدهنية

تعد مشاكل البشرة الدهنية مزعجة للعديد من الأشخاص، وذلك لأنها تسبب حب الشباب، لذلك للقضاء على مشاكل البشرة الدهنية يجب استخدام سيروم مناسب لها، وتكون تركيبة السيروم مطفية وذلك لأن البشرة دهنية، ومن أفضل أنواع سيروم البشرة الدهنية ما يأتي:

سيروم ديور DIOR Capture Youth Matte Maximizer Age-Delay Mattifying Serum:

إن تركيبة سيروم ديور مطفية ولذلك فهو لا يسبب لمعان للبشرة.

ويحتوي على العديد من المكونات التي تعمل على تقليل إفرازات الزيوت التي توجد في البشرة.

ويعمل السيروم على زيادة نعومة البشرة ونضارتها.

سيروم ايسوب AESOP Lightweight Facial Hydrating Serum: