كعك السمسم العراقي بدون تخمير حضريه في دقائق

يعتبر كعك السمسم العراقي من المخبوزات السهلة والسريعة التحضير التي لا تحتاج إلي تخمير، ويمكنك إعداد الكعك في المنزل بكل سهولة فهو لا يحتاج وقت طويل لتحضيره كما أن مكوناته بسيطة ومتوفرة، وهو من المخبوزات المغلفة بالسمسم الذي يتميز بالعديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان ومنها تنظيم ضغط الدم والمحافظة على صحة القلب وخفض مستويات الكولسترول الضار، ودائماً تحرص كل أم على عمل المخبوزات لأنها محببة لكل أفراد الأسرة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل كعك السمسم العراقي بدون تخمير وبمكونات بسيطة.

مكونات كعك السمسم العراقي



سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل كعك السمسم العراقي بمذاق مميز، وهي كما يلي:

3 أكواب من الدقيق الفاخر.

كوب من الزبدة المذابة.

كوب من السكر.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

عبوة من البيكنج بودر (10 جرام).

نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون (الحبهان).

نصف ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

بيضة واحدة بحراره الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصودا.

للتزيين

سمسم محمص.

طريقة التحضير

طريقة عمل كعك السمسم سهلة وسريعة وتتم بالخطوات الآتية:

أولاً نقوم بنخل المكونات الجافة وهي ثلاثة أكواب من الدقيق الفاخر وعبوة من البيكنج بودر ونصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون ونصف ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون ونصف ملعقة صغيرة من كربونات الصودا ورشة صغيرة من الملح ونقلب المكونات جيداً. ثم نقوم بخلط باقي المكونات في إناء عميق وهى بيضة واحدة بحرارة الغرفة وملعقة صغيرة من الفانيليا وكوب من السكر وربع كوب من الحليب الدافئ وكوب من الزبدة المذابة ونقلب جيداً حتى تمتزج مع بعضها. بعد ذلك نقوم بإضافة المكونات الجافة ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية وخالية من أي تكتلات. ثم يشكل العجين حسب الرغبة أصابع أو دوائر ثم يوضع في السمسم للتزيين. ثم نضع الكعك في صينية مدهونة بقليل من الزيت ومبطنة بورق الزبدة ونكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. يخبز الكعك في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 10 دقائق حتى ينضج تماماً ويأخذ لون ذهبي خفيف ثم نطفئ الفرن ونتركه لمدة خمس دقائق في الفرن. ثم نخرجه من الفرن ويترك ليبرد تماماً في حرارة الغرفة ثم يقدم مع كوب من الشاي الساخن أو الحليب بألف صحة وعافية. يحفظ الكعك في علبة محكمة الغلق بدرجة حرارة الغرفة لحين التقديم.

القيمة الغذائية لبذور السمسم

تناول 100 جرام من بذور السمسم يمد الجسم بالعناصر الغذائية الآتية: