نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأبسط طريقة لعمل الجبنة الكريمي في المنزل خطوة بخطوة وبطعم لذيذ في المقال التالي
الجبنة الكريمي من أهم أنواع الجبن التي يتم شرائها بشكل كبير من المحلات، وذلك سواء كان تناولها كنوع من الساندوتشات في وجبه الفطور أو وضعها لبعض الحلويات وعمل أشهي الاكلات بها، فهي ناعمه لها طعم مميز، والان يمكن بإتباع خطوات بسيطة القيام بعمل الجبن الكريمي في المنزل بكل سهولة دون الحاجة إلى شرائه بمكونات غير مكلفة، تابعوا معنا المقال للتعرف على طريقة التحضير.
طريقة عمل الجبنة الكريمي في المنزل بخطوات بسيطة
في المنزل يمكنك عمل اشهر واجمل أنواع الجبن وهي الجبن الكريمي اللذيذة والمفيدة، والتي يتم تحضيرها بشكل أمن ومضمون ومكونات جميعها صحية، وخطوات التحضير والمكونات كالآتي:
المكونات
- 2 لتر أو أكثر من الحليب حسب الكمية المطلوبة.
- ملعقتين كبار من عصير الليمون المركز.
- ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- ملعقتين من الزبدة الطبيعية.
طريقة التحضير
- احضري في البداية وعاء نظيف مناسب الحجم.
- أضيفي بداخله اللبن الحليب، ولابد أن يتم اختيار الحليب كامل الدسم حتى يعطي القوام الكريمي والطعم الجميل.
- ارفعي الوعاء على النار واتركية قليلًا حتى يقترب من الغليان.
- قومي بإضافة بعض قطرات من عصير الليمون فيما يعادل اربع ملاعق صغيرة، يمكن استبدال بالخل.
- قلبي المكونات جيدًا بشكل مستمر.
- قومي بإضافة الملح أيضًا.
- مع الاستمرار في التقليب سوف تجدين تكون تكتلات كبيرة في اللبن.
- هكذا احضري قطعة من الشاش، ثم جمعي كل هذه التكتلات بعد تصفيتها من الماء.
- أضيفي التكتلات داخل الشاش واضغطي عليها بشكل قوي، للتخلص من كل كمية المياه الداخلة بها.
- هكذا يصبح لديك في النهاية قطعة من الجبن متماسكة.
- احضري الخلاط الكهربائي.
- أضيفي به هذه القطعة ثم أضيفي إليه الزبدة.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى تصبح ناعمه وكثيفة القوام كما هو معتاد من الجبن الكريمي الجاهزة، والزبدة سوف تعطي لها نكهة مميزة.
- اخرجي الجبن التي تم تحضيرها من الخلاط، ثم احضري علبة بلاستيك مناسبة الحجم.
- اضيفي الجبن داخل العلبة ثم اتركيها داخل الثلاجة لحين الرغبة في الاستخدام في اي وقت.
- استمتعي بالجبن الكريمي في الساندوتشات أو في الأطعمة بأجمل طعم سوف تنال اعجابك.
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