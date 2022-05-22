أسهل وأبسط طريقة لعمل الجبنة الكريمي في المنزل خطوة بخطوة وبطعم لذيذ

الجبنة الكريمي من أهم أنواع الجبن التي يتم شرائها بشكل كبير من المحلات، وذلك سواء كان تناولها كنوع من الساندوتشات في وجبه الفطور أو وضعها لبعض الحلويات وعمل أشهي الاكلات بها، فهي ناعمه لها طعم مميز، والان يمكن بإتباع خطوات بسيطة القيام بعمل الجبن الكريمي في المنزل بكل سهولة دون الحاجة إلى شرائه بمكونات غير مكلفة، تابعوا معنا المقال للتعرف على طريقة التحضير.

طريقة عمل الجبنة الكريمي في المنزل بخطوات بسيطة

في المنزل يمكنك عمل اشهر واجمل أنواع الجبن وهي الجبن الكريمي اللذيذة والمفيدة، والتي يتم تحضيرها بشكل أمن ومضمون ومكونات جميعها صحية، وخطوات التحضير والمكونات كالآتي:

المكونات

2 لتر أو أكثر من الحليب حسب الكمية المطلوبة.

ملعقتين كبار من عصير الليمون المركز.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقتين من الزبدة الطبيعية.

طريقة التحضير