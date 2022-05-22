مهم للحلويات .. في بيتك حضري الحليب المكثف بطعم ومذاق لا يقاوم واستخدميه في صنع الحلوى

يتم استخدام الحليب المكثف المحلى لتحضير العديد من الحلويات المميزة مثل التشيز كيك، ويتم استخدامه في صناعة العديد من المشروبات وذلك لأنه بديل مثالي للسكر، ويمتاز اللبن المكثف بقيمته الغذائية العالية سواء للكبار أو الأطفال، ولذلك يدخل في العديد من الأنظمة الغذائية للمصابين بالنحافة أو لمرضى فقر الدم وغيرهم الكثير، ولذلك حرصنا على تقديم أفضل وصفة لتحضير اللبن المكثف في المنزل من خلال موقعنا .. تابعونا.

الحليب المكثف المحلى

إن الحليب المكثف المحلى هو من المكونات الرئيسة لتحضير العديد من الحلويات العربية والحلويات الغربية، ويتم استخدامه في صنع العديد من المشروبات المميزة مثل الموز، وإن الحليب المكثف هو نوع من أنواع الحليب وهو مركز وخالي من المياه ولذلك يأتي على شكل صلصة سائلة ويكون قوامه كثيف، ويتميز لونه بأنه مائل إلى الصفرة، ويتم استخدامه في تزيين لبكيك والعديد من الحلويات الأخرى، ويعتبر بديل طبيعي للسكر في العديد من الوصفات، ويمكن صنعة بسهولة وببساطة في المنزل.

طريقة عمل الحليب المكثف

المكونات:

كوب وربع من الحليب البورد.

كوب من السكر البودر.

نصف كوب من الحليب السائل.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة التحضير:

أولا يتم وضع الحليب البودر والسكر البودر والحليب السائل والفانيليا والزبدة في الخلاط الكهربائي، حتى يمتزج الخليط جيدا.

ثانيا يتم وضع الخليط في إناء على نار متوسطة وتركة حتى يغلي.

ثالثا يتم تقليب الخليط باستمرار من وقت لآخر.

رابعا يتم رفع الخليط من على النار ثم يتم تركه حتى يبرد ويتم وضعة في برطمان.

فوائد الحليب المكثف المحلى

يحتوي الحليب المكثّف المحلّى على العديد من الفوائد ومنها: