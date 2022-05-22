مش هتصدقي بياض ايديكي وصفة تبييض اليدين بملعقة واحدة من الزبادي جربيها واستمري عليها هتنبهري

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وصفة تبييض اليدين بملعقة واحدة من الزبادي أو بالليمون حيث تعاني العديد من الفتيات من اسمرار اليدين ويحدث ذلك نتيجة لتعرض اليدين لأشعة الشمس بكثرة، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض اليدين بطريقة فعالة، حيث أن تلك المواد الطبيعية تعمل على تقشير الجلد الميت والتخلص من آثار الاسمرار، كما يمكنك المداومة عليها دون أن تتسبب لكي في أي آثار جانبية وللتعرف على تلك الوصفات الطبيعية تابعونا. وصفة الليمون لتبييض اليدين يساعد الليمون على تبيض الأماكن الداكنة في الجسم، لذلك هو مبيض طبيعي للبشرة وموجود في كل منزل.

لذلك قومي بعصر ليمونه وافركي قطراتها على يديك بشكل دائري واتركي عصير الليمون يجف على يديك لمدة ١٥ دقيقة.

ثم بعد ذلك قومي بغسل يديك بالماء العادي، وسوف يعمل الليمون على تفتيح اليدين بسهولة لأنه يحتوي على مواد تقوم بتفتيح البشرة. وصفة الزبادي لتفتيح البشرة يساعد الزبادي على تفتيح البشرة الداكنة بشكل كبير جدا، وذلك لأنه يحتوي على حمض اللاكتيك.

لذا يمكنك َضع معلقة صغيرة من الزبادي على يديك ثم يتم تركه حتى يجف تماما.

ثم يتم فركة على اليدين ويتم غسله بالماء الفاتر. وصفة الخيار لتفتيح اليدين يحتوي الخيار على فيتامين أ وهو يعمل على إنتاج الميلانين في الجلد، ويساعد الخيار على تفتيح البشرة بسهولة.

لذلك يمكنك بشر الخيار قم قومي بعصرة وضعي العصير على يديك.

ثم اتركيه ١٥ دقيقة حتى يجف تماما، ثم قومي بغسله باستخدام الماء.

وقومي بتكرار تلك الوصفة لمدة شهر وهذا سوف يؤدي إلى تفتيح يديك بشكل كبير. وصفة البرتقال للمناطق الداكنة يحتوي البرتقال على فيتامين سي بشكل كبير وهو يساعد على تبييض الأماكن الداكنة في الجسم.

ويساعد على علاج فرط التصبغ، لذلك هو يعمل على تفتيح اليدين بشكل طبيعي.

فقومي بعصر برتقالة وقومي برضع العصير على اليدين واتركيه لمدة ١٥ دقيقة ثن قومي بغسله بالماء العادي.

وقومي بتكرار تلك الوصفة للحصول على نتيجة مرضية. وصفة الطماطم لتقشير البشرة تتميز الطماطم بقدرتها على تفتيح البشرة بشكل طبيعي وذلك لأنها تحتوي على مادة الليكوبين وهي من مضادات الأكسدة التي تقوم بحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

وتحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي الذي يعمل على تفتيح البشرة.

لذا قومي بفرك يديك باستخدام الطماطم وتركها على يديك لمدة ١٥ دقيقة ثم قومي بشطف يديك باستخدام الماء العادي. عمر شويل - جدة مش هتصدقي بياض ايديكي وصفة تبييض اليدين بملعقة واحدة من الزبادي جربيها واستمري عليها هتنبهري - ثقفني

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