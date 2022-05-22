ازاي تستخدمي بودرة تثبيت المكياج بطريقة صح

بودرة تثبيت المكياج مش خاصة او بتستخدم بس للبشرة الدهنية او عشان تطفي لمعان البشرة ، ولكن هي وظيفتها انها بتطول عمر المكياج لفترة اطول ، واي نوع من انواع البشرة ممكن يستخدم بودرة التثبيت ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على طريقة استخدام بودرة تثبيت المكياج بشكل صح عشان توصلي للنتيجة المطلوبة.

ايه هي بودرة تثبيت المكياج؟

بودرة التثبيت هي نوع من بودرة المكياج اللي هدفها الحفاظ على كريم الاساس في مكانه لاطول فترة ممكنة ، وكمان بتساعد على امتصاص الزيوت الزيادة من البشرة, اخفاء المسام, اخفاء الخطوط الرفيعة, وتنعيم مظهر المكياج.

وبودرة التثبيت ممكن تيجي في شكل مضغوط او سايبة ، وملونة او شفافة ، البودرة الملونة فيها درجات تناسب كل لون بشرة ، اما البودرة الشفافة بتكون من غير لون مناسبة لاي لون بشرة ، والبودرة الملونة كمان بتعمل تغطية اعلى من الشفافة شوية لانها بتساعد في تصحيح لون البشرة, بتديها اشراقة, بتقلل الاحمرار ، اما البودرة الشفافة بتدي لمسة نهائية مطفية وناعمة من غير اي تغطية لاي عيوب في البشرة ، والبودرة سواء الشفافة او الملونة الاتنين بيجوا في شكل مضغوط او سايب.

وبودرة التثبيت بتختلف عن كريم الاساس لانها مش بتوفر تغطية كبيرة للبشرة ، ولو بتسألي عن استخدامات بودرة التثبيت ، هنقولك اختيارات:

– لتثبيت كريم الاساس او الهايلايتر.

– ازالة اللمعان من المناطق الدهنية (حتى لو مش حاطه اي مكياج).

– عمل Baking للمكياج تحت العين, الفك, الدقن, وحوالين الانف.

مصدر القلق الوحيد من بودرة التثبيت عند كتير من البنات ، انها ممكن تدخل في تجاعيد البشرة, او تزود جفاف البشرة ، وفي حين ان بودرة التثبيت فوايدها اكتر للبشرة الدهنية ، الا انه كل انواع البشرة ممكن تستفيد من بودرة التثبيت ، الحيلة كلها بس في طريقة استخدام بودرة التثبيت بالطريقة الصح, واختيار نوع بودرة كويسة خالية من السموم ومناسبة لنوع بشرتك.

طريقة استخدام بودرة تثبيت المكياج بشكل صح بتأثيرات مختلفة:

هنقولك طريقة وضعها بطرق مختلفة على حسب الجو, ونوع بشرتك, والتأثير اللي انتي عايزاه منها عشان المكياج يدوم طول اليوم.

– للحصول على لوك مكياج مات بالكامل

الخطوات:

1- ترطيب البشرة, ووضع البرايمر.

2- حطي كريم الاساس بتاعك سواء السائل, الكريمي, او البودر وامزجيه على بشرتك كويس.

3- بسفنجة مكياج او بيوتي بلندر طبطبي على البشرة لامتصاص اي كريم اساس زيادة.

4- وكريم الاساس لسه رطب على بشرتك ، حطي بودرة تثبيت ملونة او شفافة على الوش كله.

– للحصول على لوك مكياج شبه لامع او نص مطفي

الخطوات:

1- المرطب والبرايمر.

2- حطي كريم الاساس.

3- بالسفنجة او البيوتي بلندر طبطبي على البشرة لامتصاص اي كريم اساس زيادة.

4- حطي بودرة التثبيت على المناطق المعرضة لزيوت زيادة في بشرتك بس ، زي منطقة التي زون.

– للوك مكياج لامع وناعم

الخطوات:

1- المرطب والبرايمر.

2- حطي كريم الاساس.

3- بالسفنجة او البيوتي بلندر طبطبي على البشرة لامتصاص اي كريم اساس زيادة.

4- وكريم الاساس لسه رطب على بشرتك ، حطي بودرة تثبيت ملونة للحصول على مظهر مات.

5- وبعدها حطي الهايلايتر بالطريقة المعتادة.

6- ولو بتستخدمي هايلايتر كريمي او سائل, استخدمي طبقة رقيقة من البودرة الشفافة لتنعيم الهايلايت.

للوك ندي او Dewy

الخطوات:

1- المرطب والبرايمر.

2- حطي كريم الاساس.

3- بالسفنجة او البيوتي بلندر طبطبي على البشرة لامتصاص اي كريم اساس زيادة.

4- وكريم الاساس لسه رطب على بشرتك ، حطي بودرة تثبيت ملونة او شفافة بطريقة خفيفة على البشرة.

5- واستخدمي بعدها سبراي تثبيت لاضافة لوك Dewy للبشرة.

طريقة استخدام بودرة التثبيت لعمل Baking للمكياج:

عملية ال Baking بتاخد من 5 – 10 دقايق ، وهي بتعتمد على وضع كمية وفيرة من البودرة على البشرة لتثبيت الكونسيلر, وبعد 5 دقايق ، اتخلصي من البودرة الزيادة بالفرشة.

طول اليوم ، العرق والزيوت بتسبب ترطيب البشرة ، ولما الزيوت والعرق بيختلطوا بمنتج سائل ، هنا بتحصل الكارثة والمكياج بيسيح ، وعملية ال Baking هنا وظيفتها انها بتدي السوائل الموجودة في كريم الاساس والكونسيلر وقت عشان تتبخر ، عشان ما تختلطش بالدهون الطبيعية للبشرة ، وده معناه انك لو عملتي عملية ال Baking ، مكياجك هيفضل ثابت ، حتى لو عرقتي.

طريقة عمل Baking ببودرة التثبيت في 7 خطوات:

– الخطوة 1: المرطب والبرايمر.

– الخطوة 2: حطي كريم الاساس وادمجيه كويس على البشرة.

– الخطوة 3: حطي طبقة سميكة من الكونسيلر تحت العين وادمجيها (او اعملي هايلايت بالكونسيلر لاي مكان على البشرة حسب رغبتك).

– الخطوة 4: امزجي شوية من البودرة الشفافة فوق الكونسيلر ، وما تتردديش انك تستخدمي البودرة على المناطق اللي عايزة تبرزيها ، زي جسر الانف, خط الفك, والدقن.

– الخطوة 5: هنا يجي وقت ال Baking ، بسفنجة المكياج او البيوتي بلندر خدي كمية وفيرة من بودرة التثبيت ، وحطي طبقة سميكة على المناطق اللي قولناها فوق.

– الخطوة 6: سيبي البودرة من 5 – 10 دقايق.

– الخطوة 7: اتخلصي من البودرة الزيادة بالفرشة ، بعدها حطي البلاشر او البرونزر, وكده مكياجك جاهز انه يثبت معاكي طول اليوم من غير ما يتأثر بأي حاجة.

نصايح لتجنب تكتل البودرة ومنع المظهر الكيكي للمكياج:

– اتجنبي استخدام المنتجات السايلة او الكريمي بعد وضع بودرة التثبيت ، لان ده ممكن يغير قوام البودرة ، وهيخليها تتكتل على البشرة ، الاستثناء الوحيد اللي يتحطط بعد البودرة ، هو كمية صغيرة من الهايلايتر السائل ، غير كده التزمي باستخدام البرونزر, البلاشر, الهايلايتر البودر.

– التزمي بروتين مغذي للبشرة قبل المكياج ، رطبي بشرتك كويس واستخدمي برايمر منعم ، ده هيساعد انه يملى الخطوط الرفيعة او التجاعيد ، وده معناه كمية اقل من البودرة ممكن تتدخل في تجاعيد البشرة ، وبالتالي هتكون النتيجة لوك مكياج انعم.

– بودرة التثبيت مش مخصصة لكريم الاساس بس ، ممكن تستخدمي بودرة التثبيت على البشرة الخالية من المكياج ، لان بودرة التثبيت بتساعد على التحكم في لمعان البشرة طول اليوم.

– القاعدة الاساسية اللي دايما نقولها في المكياج “الاقل هو الاكتر” ، مش دايما محتاجة تستخدمي كمية كبيرة من البودرة ، خصوصا لو بتستخدمي كريم اساس بودر او بشرتك جافة اوي.

– اهم حاجة تستخدمي بودرة التثبيت بالطريقة المناسبة لبشرتك ، وحطي احتياجات بشرتك اول حاجة ، هتلاقي في النهاية مكياج مثالي.

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