كريم النشا والقرنفل يجعل بشرتك مشدودة وبيضاء كالثلج في دقائق

كريم النشا والقرنفل من أجمل الوصفات الطبيعية التي ينصح باستخدامها الأطباء وخبراء التجميل، لأن القرنفل من النباتات المفيدة للبشرة والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الرائعة لصحة البشرة، حيث يعمل على إزالة تجاعيد السنين ويخفيها تمامًا من الوجه، ويقضي على الخطوط الرفيعة وعلامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة التي تصيب البشرة، كما يعمل النشا على تفتيح البشرة وتوريدها وإزالة البقع الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب وأشعة الشمس الحارقة بشكل رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والقرنفل السحري في تبييض البشرة وإزالة تجاعيد عشرين سنه في دقائق بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا والقرنفل

يحتوي الكريم على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من مغلي القرنفل.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل لشد البشرة وتفتيحها وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر مغلي القرنفل ونضيف إليه النشا، وعصير الليمون، وماء الورد، ثم نقلبهم جيدًا مع بعض. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم نقوم بإضافة الفازلين. نقلب الكريم جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها وتصبح مثل الكريم تمامًا. نحضر علبة فارغة ونضع بها الكريم ونغلقها جيدًا، ثم نضع العلبة في الثلاجة مدة ربع ساعة. نقوم باستخدام الكريم كل ليلة على البشرة لمدة شهر كامل. يترك الكريم على الوجه حتى الصباح ويتم غسله بالماء البارد.

فوائد كريم النشا والقرنفل للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد جمالية مذهلة سوف نتعرف عليها وهى كما يأتي:-