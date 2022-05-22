نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا والقرنفل يجعل بشرتك مشدودة وبيضاء كالثلج في دقائق في المقال التالي
كريم النشا والقرنفل من أجمل الوصفات الطبيعية التي ينصح باستخدامها الأطباء وخبراء التجميل، لأن القرنفل من النباتات المفيدة للبشرة والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الرائعة لصحة البشرة، حيث يعمل على إزالة تجاعيد السنين ويخفيها تمامًا من الوجه، ويقضي على الخطوط الرفيعة وعلامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة التي تصيب البشرة، كما يعمل النشا على تفتيح البشرة وتوريدها وإزالة البقع الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب وأشعة الشمس الحارقة بشكل رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والقرنفل السحري في تبييض البشرة وإزالة تجاعيد عشرين سنه في دقائق بخطوات سهلة بالمنزل.
مكونات عمل كريم النشا والقرنفل
يحتوي الكريم على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كوب من مغلي القرنفل.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل لشد البشرة وتفتيحها وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر مغلي القرنفل ونضيف إليه النشا، وعصير الليمون، وماء الورد، ثم نقلبهم جيدًا مع بعض.
- نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.
- نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم نقوم بإضافة الفازلين.
- نقلب الكريم جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها وتصبح مثل الكريم تمامًا.
- نحضر علبة فارغة ونضع بها الكريم ونغلقها جيدًا، ثم نضع العلبة في الثلاجة مدة ربع ساعة.
- نقوم باستخدام الكريم كل ليلة على البشرة لمدة شهر كامل.
- يترك الكريم على الوجه حتى الصباح ويتم غسله بالماء البارد.
فوائد كريم النشا والقرنفل للبشرة
يحتوي الكريم على فوائد جمالية مذهلة سوف نتعرف عليها وهى كما يأتي:-
- يقضي على البثور السوداء وحب الشباب والبقع الداكنة.
- يجعل البشرة صافية ونضرة طول العمر، كما يعمل على حمايتها من الجفاف.
- يساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع.
- يزيل الرؤوس السوداء نهائيًا ويجعل البشرة صافية وجميلة.
- يساهم في إزالة الهالات السوداء التي تظهر حول العين.
- يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة والاسمرار.
- يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة بسبب احتوائه على بعض المواد المضادة للأكسدة.
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