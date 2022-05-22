طريقة تفتيح البشرة بسرعة من اول مرة وإزالة البقع والكلف وشد البشرة

طريقة تفتيح البشرة بسرعة تعاني كثير من الفتيات بسبب حدوث كثير من المشاكل في البشرة وتهتم دائما في البحث عن أفضل طرق تفتيح البشرة وتوحيد لونها حيث يحدث هذا الأمر بسبب حدوث بعض العوامل الخارجية التي تؤثر على نضارة البشرة وخاصة عندما تتعرض بشكل دائم لأشعة الشمس وبالتالي هذه العوامل تتسبب في زيادة إنتاج الميلانين للبشرة وتسبب في اسمرارها، لهذا سوف نوضح لكم من خلال القادم الخطوات المطلوبة لتفتيح البشرة في المنزل بسرعة.

طريقة تفتيح البشرة بسرعة

الليمون والعسل لتفتيح البشرة

من المعروف أن العسل يحتوي على العديد من الفوائد الصحية المفيدة للبشرة.

حيث يعمل على علاجها بفضل احتواء على العديد من المركبات والمضادات للبكتيريا التي تساعد في القضاء على التصبغ.

كما يساعد بشكل فعال على تفتيح البشرة بجانب استخدام العسل والحليب.

بجانب استخدام العسل والحليب. يتم تجهيزه وعاء مناسب ونضع فيه ملعقة كبيرة من الحليب وملعقة من عسل النحل ثم نقوم بإضافة ملعقة من عصير الليمون وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

بعد ذلك يتم وضعها على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم يتم شطفها بالماء الدافئ.

بعد ذلك يتم تكرار هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع لكي تتمكن من الحصول على أفضل النتائج.

طريقة تفتيح البشرة من أول مرة

من المعروف أن عصير البطاطس يساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة ومن اول استخدام حيث يحتوي على مضادات الأكسدة فيتامين سي ويساعد على التخلص من خلايا الجلد الميت.

يتم تجهيز حبة بطاطس متوسطة وتقشيرها وبشرها ثم نبدأ بعصر بشر البطاطس باليد.

بعد ذلك نقوم بأخذ عصير البطاطس ووضعه على البشرة لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك يشطف الوجه بالماء الفاتر.

ماسك تفتيح البشرة بالعسل

فاكهة البابايا تحتوي على الأحماض والمركبات التي تساعد على التخلص من الشوائب الموجودة على البشرة وتساعد على التخلص من خلايا الجلد الميت وتقوم بتفتيح البشرة بشكل آمن.