مش هتبطلي تعمليها تانى….طريقة عمل  كيكة الزبادي الهشة القطنية بالشربات طعمها روعه لازم تعمليها لأطفالك

عمل كيكة الزبادي الهشة القطنية بالشربات طعمها روعه، يعتبر الكيك من ألذ وصفات الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، حيث يعتبر الكيك من الحلويات التي يتم تقديمها في العديد من المناسبات المختلفة مثل أعياد الميلاد والعزائم المختلفة، كما أن الكيك من الوصفات التي يتم تحضيرها بسهولة وفي وقتٍ قصير، بالإضافة إلى أن الكيك يمكن تجهيزه بنكهات كثيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح طريقة عمل الكيك.

عمل كيكة الزبادي الهشة القطنية بالشربات

من أجل تحضير الكيك يمكن اتباع هذه الخطوات وتجهيز المكونات الآتية:

مكونات عمل الكيك

2 بيضة كبيرة.

كوب دقيق أبيض.

½ كوب لبن دافئ، أو كوب من الزبادي

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة فانيليا صغيرة.

كوب سكر بودرة.

كوب من الزبدة الطرية.

شربات

طريقة تحضير الكيك

في البداية يجب إشعال الفرن وتسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء نضع البيض ونضيف عليه الفانيليا و نخفقهم جيداً ثم نضيف السكر الأبيض ونخفق مرة أخرى حتى يكون الخليط باللون الأبيض الفاتح.

بعد ذلك نضع الزبدة واللبن و نمزج المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط متجانس.

في وعاء آخر نضع الدقيق ونضيف عليه البيكنج بودر ورشة من الملح ونخلطهم جيداً.

نضع خليط الدقيق على الخليط السائل بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى يتم الانتهاء من خليط الدقيق و يختفي الدقيق نهائياً في الخليط السائل.

بعد ذلك نقوم بإحضار صينية مناسبة وندهنها بالزبدة ونرش عليها الدقيق ونبَطنها جيداً، نقوم بسكب المزيج داخل الصينية ونجعله متساوي.

ندخل الصينية الفرن الساخن حتى تمام النضج ويمكن اختبار نضج الكيك باستخدام سكين أو خلة أسنان ونضعها داخل الكيك إذا خرجت وبها مزيج فتكون بحاجة إلى بعض الوقت، وإذا خرجت نظيفة يعني أنها أصبحت جاهزة.

باستخدام سكين أو خلة أسنان ونضعها داخل الكيك إذا خرجت وبها مزيج فتكون بحاجة إلى بعض الوقت، وإذا خرجت نظيفة يعني أنها أصبحت جاهزة. لضمان نجاح الكيك يجب وضعها في فرن ساخن ولا يتم فتحه مرة أخرى إلا بعد مرور حوالي نصف ساعة على الكيك لكي لا تهبط ويقوم قوامها غير جيد.

بعد ذلك يتم إخراج الصينية من الفرن وتركها حتى تبرد تماماً ثم نضع عليها الشربات وهي باردة .

ثم تقطع ..بالهناء والشفا

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم كيفية عمل الكيك في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة موجودة في أي بيت، يمكن اتباع هذه الطريقة وتقديم ألذ كيك لعائلتك.