نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطبق فول مميز.. تحبيشة الفول الأصلية بسر الصنعة من العربيات لن تستغني عن هذه الطريقة ابداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الفول من الأكلات الأساسية في مصر فهو الطبق الرئيسي لوجبة الإفطار، وتبدع كل محافظة في تحبيشة الفول الخاصة بها والتي تميزها عن غيرها من باقي المحافظات، ومن خلال مضمون مقالنا اليوم سوف نجمع لكي التحابيش التي تتميز أشهر المحافظات في طريقة عمل الفول، وذلك لكي تجربي لأفراد أسرتك أطباق مختلفة.

تحبيشة الفول

الكثير من ربات البيوت تعتمد طريقة واحدة لعمل الفول دون زيادة أو تغيير في الخلطات والتحبيشة الخاصة به لتضيف نكهة مختلف كل مرة على سفرة الإفطار، ولكننا سوف نعرض في السطور القادمة أكثر من تحبيشة يمكنك التبديل بينهما لتبهري أسرتك.

التحبيشة المميزة بزيت بذور الكتان

من أشهر وأشهى أطباق الفول التي يضاف إليها القليل من الزيت الحار، وهي تحضر كالآتي:

المكونات

حوالي طبق متوسط من الفول.

وحوالي من معلقتان إلى ثلاثة من زيت بذر الكتان.

عدد 1 ثمرة ليمون.

حوالي نصف ملعقة صغير من ذرات الملح والكمون الناعم.

طريقة التحضير

ضعي في وعاء مقدار الفول وقومي بتسخينه على النار.

بعد ذلك ضيفي إليه القليل من الملح والكمون، والزيت.

ثم ضعي الفول في طبق التقديم واعصري عليه ليمونه، وسوف يكون جاهز.

دقة الفول الإسكندراني

تشتهر إسكندرية بعمل تحبيشات أطباق الفول الخاصة بها، وهي كالآتي:

المكونات

عدد 1 طبق من الفول.

وعدد 1 فلفل رومي.

عدد 1 بصل.

عصير ليمونة.

1 ملعقة ثوم مفروم.

عدد 1 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات.

وعدد 1 ملعقة زيت.

حوالي نصف ملعقة ملح، ونصف ملعقة كمون.

طريقة التحضير

ضعي مقدار الزيت المذكور على النار وبمجرد التسخين ضعي معه البصل.

بعد ذلك عندما يأخذ اللون الأصفر ضعي الثوم المفروم معه.

ثم ضيف بعد ذلك كمية الطماطم واخلطي جميع المكونات.

بعد ذلك ضيفي طبق الفول واستمري بالتقليب لدقائق.

ثم ضيفي الملح والكمون والفلفل الرومي وارفعيه من على النار.

بعد ذلك ضعيه في طبق التقديم واعصري الليمون.

في ختام مقال تحبيشة الفول قمنا بشرح طريقتين لعمل الفول كلًا منهما لها التحبيشة الخاصة والمختلفة عن غيرها، تابعي المقال وطبقي الوصفات كما هي موضحة كي تضيفي لمسات خاصة بطبق الإفطار لكي ولعائلتك.