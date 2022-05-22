كمية بسيطة من الفازلين للتخلص من الشيب في البيت وهو سر لمعان الشعر الداكن جربيها ومش هتبطليها

كمية بسيطة من الفازلين للتخلص من الشيب في البيت فإن الفازلين رائع للتخلص من الشيب حيث يعاني العديد من الأشخاص من الشعر الأبيض، لذا يلجأ الكثير منهم إلى الفازلين الذي يساعد بشكل كبير في التخلص من الشيب في وقت قصير، والجدير بالذكر فإن وجود الشيب عند الرجال أو النساء يؤثر سلبيًا على نفسية الشخص، ويعتبر ظهور الشعر الأبيض في الشعر بسبب نقص صبغة الميلانين، المسؤولة عن بقاء لون الشعر كما هو.

كمية بسيطة من الفازلين للتخلص من الشيب في البيت

يساعد الفازلين في عودة الشعر لطبيعته، وهذا عن طريق اتباع التالي:-

المكونات

٣ ملاعق كبيرة من الفازلين.

٣ ملاعق كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من فيتامين e.

طريقة التحضير

أحضري طبق عميق وضعي به جميع المكونات السابقة، ثم ضعي الطبق في وعاء به ماء ساخن.

قلبي المكونات بشكل جيد حتى تحصلي على سائل.

افردي الخليط هذا على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

قومي بتغطية الشعر بكيس بلاستيكي، ثم اتركي الوصفة على الشعر لمدة يوم كامل.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو المناسب له.

خلطة الفازلين وعسل النحل من شيب الشعر

المكونات

٤ ملاعق كبيرة من الفازلين.

٣ ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

٢ ملعقة كبيرة من جل الصبار.

كوب من الماء ساخن.

طريقة التحضير

احضري طبق عميق وضعي به الفازلين وعسل النحل وجل الصبار، ثم ضعي الطبق في وعاء به كوب من الماء الساخن.

حركي المكونات بشكل سريع، حتى تحصلي على خليط متجانس.

افردي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

كرري هذه الوصفة مرة كل ١٥يوم حتى تحصلي على نتيجة مرضية.

خلطة جوز الهند وأوراق الكاري

المكونات

كوب من جوز الهند.

٦ أوراق من الكاري.

طريقة التحضير