كنز موجود في عصيان البامية أغلي من الذهب اوعي ترميها بعد الآن لن تتخيلي فوائدها الرهيبة

عد البامية من الخضروات الرائعة التي لها فاعلية كبيرة في مد الجسم بالمعادن والفيتامينات الرائعة ومن أهم المعادن التي تمد بها الجسم الحديد والصوديوم ويتم طبخها مع الصلصة والبصل والثوم وتعد من أنواع الخضروات اللذيذة جدا ولم يقتصر دور البامية على الطبخ فقط بينما يأتي دورها أيضا في تنعيم الشعر والتخلص من التجعد والهيشان حيث نعرف جميعا بأنه تعاني كثير من السيدات والفتيات من الشعر الخشن والمجعد لذلك قاموا بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر ليجدوا أن البامية تمثل مكون أساسي في عمل كرياتين للشعر وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

كنز داخل عصيان الباميه

تعد وصفة البامية من أهم الوصفات التي لها فاعلية كبيرة في تنعيم الشعر وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

عصيان البامية.

ماء.

زيت زيتون.

زيت جوز هند.

طريقة التحضير:

نضع عصيان البامية في الماء ونضعها على النار ونتركها تغلي حتى تخرج المادة اللزجة التي بها.

عند الانتهاء من الغليان نقوم بوضع خليط العصيان في الخلاط ونقوم بعصره.

نضع الخليط بعد ذلك في وعاء ونضع عليها زيت الزيتون مع جوز الهند.

نقوم بخلط المكونات جيدا.

نقوم بتقسيم الشعر إلى أقسام ونضع الخليط على كل قسم.

يتم وضع بونيه على الشعر لمدة ساعتين.

نقوم بغسل الشعر بالشامبو جيدا وسوف نحصل على نتائج هائلة.

فوائد البامية للشعر

تعد البامية نوع من أنواع الخضروات المهمة التي لا يمكن أن نستغني عنها حيث يمكن أن نحصل على كثير من الفوائد من خلالها وسوف نوضح تلك الفوائد من خلال النقاط التالية..