لايادي كالاميرات.. ضعيها 20 دقيقة علي اليدين ولن تصدقي بياض ونعومة وإزالة التشققات من أول استعمال

نجد نتيجة تعرض اليدين إلى الأعمال المنزلية الشاقة والشمس أدى ذلك إلى خشونة اليدين والاسمرار وحدوث تشققات اليدين وتبحث الكثير من السيدات عن الطرق الطبيعية التي يمكن من خلالها عمل وصفة طبيعية تساعد على بياض اليدين والتخلص من الاسمرار والبقع الداكنة لذلك بعد البحث وجدت كثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الاسمرار وتعمل على تفتيح اليدين ونعومتهم والتخلص من الجلد الميت مثل وصفة النشا وذلك لما له من فاعلية كبيرة في التفتيح ووصفة بودرة جونسون التي تساعد على تنعيم اليدين من أول استخدام وسوف نوضح الطرق الطبيعية التي تساعد على تفتيح اليدين من خلال هذا المقال.

وصفة النشا لتفتيح اليدين

تعد تلك الوصفة من أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح اليدين والتخلص من التشققات ومعالجة الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

نشا.

ليمون.

خل.

زيت زيتون.

ماء ورد.

طريقة التحضير:

نحضر الليمون والخل ونقوم بخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات ونضع عليهم نشا وماء ورد ونخلط جميع العناصر حتى تتجانس.

نضع بعد ذلك زيت الزيتون ونقلب جميع المكونات جيدا ونقوم بوضع ذلك الخليط على اليدين .

نقوم بترك الخليط لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسله وسوف نلاحظ بأن اليدين أصبحوا في قمة البياض والنعومة.

وصفة بودرة جونسون لليدين

تعد بودرة جونسون من بودر الأطفال المشهور جدا والتي يعطي نتيجة فعالة في تبييض اليدين والتخلص من الاسمرار والعمل على تنعيمهم وسوف نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

بودرة جونسون.

فازلين.

زيت زيتون.

ماء ورد.

طريقة التحضير: