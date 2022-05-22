نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطه مغربية لتبييض الوجه واليدين خلال ربع ساعه تفتيح الوجه مجربة ومضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خلطة الكركم والفازلين من اقوي الخلطات الفعالة في تبييض الوجه من أول إستعمال، حيث يساعد الفازلين على تفتيح البشرة بصورة سريعة ومع دمجه بالكركم الذي يعمل على إزالة الهالات السوداء من البشرة ستلاحظين نتيجة مبهرة من أول استعمال.

وصفة لتبييض الوجه واليدين

فقط مع خلطة الكركم لتبييض الوجه قومي بمزج ملعقتان من الفازلين مع ملعقة صغيرة من كركم التجميل، ووزعيهم جيداً على كامل الوجه واتركيهم على البشرة لمدة ربع ساعة قبل غسله بالماء الفاتر.

وصفه الطماطم لتفتيح البشره

مع وصفه الطماطم التي اثبتت فعاليتها في تفتيح البشره والجسم بشكل عام، فقط احضري نصف في حبه من الطماطم واغمسيها في ملعقة من الدقيق الأبيض ثم امسحي بها وجهك والرقبة وايضا يديكي وتترك لمدة ساعة ونصف قبل ان تشطف بالماء البارد، تكرر تلك العملية مره من كل اسبوع والنتيجه مبهره.

أفضل وصفة لتفتيح البشرة مع الزبادي

من أسرع الوصفات التي استخدم كعلاج سريع لتفتيح البشرة هي خلطة الزبادي بشكل طبيعي وفعال خيث تقوم بدورهاوفي تقليل البقع الداكنة من على الوجه آثار الحبوب وكذلك علامات التصبغات، من هلال دمج نصف كوب من الحليب اليائل ويضاف عليه ملعقتان من العسل ويوزع المزيج على الوجه مع التدليك برفق، وبعد مرور نصف ساعة من تطبيق الوصفة يشطف الوجه بالماء الفاتر، ينصح تكرار تلك الوصفة مرتين من كل أسبوع.

خلطة العسل مع الليمون لتفتيح البشرة سريعا

تعد خلطة العسل مع الليمون من الوصفات الفعالة في تبييض الوجه سريعا، فلكل مكون من المكونان يعمل ويساعد على تبييض الوجه وازالة البقع وتوحيد اللون، من خلال دمج ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون ويوزع بعدها الخليط على الوجه، ويترك لمدة نصف ساعة ثم يشطف الوجه بالماء البارد.